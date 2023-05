Tehtävään saatiin 18 hakemusta.

Pori

Porin yliopistokeskuksen johtajaksi on valittu kankaanpääläinen Katariina Yrjönkoski.

Yrjönkoski on kirjoittanut ylioppilaaksi Kankaanpään lukiosta vuonna 1995, kertoo Tampereen yliopisto tiedotteessaan.

”Yrjönkoskella on monipuolinen työhistoria niin yrityssektorilla kuin yliopistossa. Hän on pitkään toiminut aktiivisesti satakuntalaisissa elinkeinoelämän ja aluekehittämisen verkostoissa, ja tuntee Porin yliopistokeskuksen toimintaympäristön hyvin”, tiedotteessa kerrotaan.

Yrjönkoski on suorittanut sekä diplomi-insinöörin että tekniikan tohtorin opinnot Porin yliopistokeskuksessa. Tampereen yliopistossa Yrjönkoski on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien, ensin tutkijana ja tohtorinväitöksensä jälkeen muun muassa sidosryhmäyhteistyön kehittämisen parissa.

Syksystä 2021 alkaen hän on johtanut Porin yliopistokeskuksen Fore UCPori -kumppanuusohjelman kehittämistä sekä yliopistokeskuksessa käynnistyvän ylioppilaspohjaisen tekniikan koulutuksen suunnittelua.

”Satakunnassa on meneillään monenlaista positiivista kehitystä. Uudessa roolissani haluan vaikuttaa siihen, että yliopistokeskus on keskeisesti mukana alueen elinvoimaisuuden kasvattamisessa yhdessä sidosryhmien kanssa. Samanaikaisesti haluan vahvistaa yliopistokeskuksen sisäistä yhteistyötä. Meillä on hieno, monitieteinen ja tiivis yhteisö, jolla on yhdessä erinomaiset mahdollisuudet alueelliseen vaikuttavuuteen”, Yrjönkoski sanoo tiedotteessa.

Porin yliopistokeskuksen nykyinen johtaja Tarmo Lipping siirtyy hoitamaan täysipäiväisesti signaalinkäsittelyn professuuriaan Tampereen yliopistossa.