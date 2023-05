Kaapatut lapset -yhdistyksen toiminnanjohtajan mukaan poliisin suorittamat maastoetsinnät kuulostavat lapsikaappausepäilyn yhteydessä poikkeukselliselta.

Pori

Lounais-Suomen poliisi tutkii epäiltyä lapsikaappausta, joka tapahtui Porissa sunnuntaina.

Epäilty, noin kuusikymppinen nimensä perusteella kantasuomalainen mies, vangittiin tiistaina poissaolevana Satakunnan käräjäoikeudessa. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä. Poissaolevana voidaan vangita silloin, kun epäiltyä ei ole tavoitettu.

Poliisin tietojen mukaan lapsi on sunnuntaiaamuna tapahtuneen epäillyn kaappauksen jälkeen viety ulkomaille. Poliisi ei ole kommentoinut, mistä maasta on kyse. Poliisi ei ole avannut myöskään lapsen ikää, mahdollista sukulaissuhdetta epäiltyyn kaappaajaan tai muita yksityiskohtia.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäillyn kaappauksen uhriksi on joutunut yksi alaikäinen henkilö.

Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että yksityisyyden suojaa ja salassapitoa koskevien säännösten vuoksi ulkoministeriö ei kommentoi lapsikaappaustapauksia.

Tietojemme mukaan poissaolevana vangittu mies on ammatiltaan lääkäri erikoistumisalueenaan kirurgia. Hän on työskennellyt muun muassa Satakunnassa.

Osoitetietojen perusteella hänen kotipaikkansa on Itä-Suomessa.

Hänellä ei ole rikostuomioita ainakaan kyseisen maakunnan käräjäoikeudesta.

NOIN 60-vuotiaan epäillyn lisäksi tapaukseen liittyy tavalla tai toisella myös toinen henkilö, joka poliisin mukaan on tällä hetkellä pidätettynä.

Poliisi ei suostu kommentoimaan, miten hänen mahdollisesti epäillään liittyvän tapahtumiin tai mikä on hänen yhteytensä epäiltyyn.

Osana esitutkintaa poliisi kertoi suorittaneensa maanantaina yhteistyössä Rajavartiolaitoksen kanssa laajoja maastoetsintöjä Pohjois-Satakunnassa. Etsinnät kuitenkin lopetettiin aiheettomina, eikä niitä olla jatkamassa.

Ylen tietojen mukaan etsintöjä olisi tehty Merikarvialla maanantaina illalla.

Kaapatut lapset -yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Räisänen arvioi, että tapaus ei vaikuttaisi aivan tavanomaiselta. Räisänen korostaa, ettei hän tiedä Porin tapauksen yksityiskohtia, vaan kommentoi asiaa vain julkisuudessa olleiden tietojen pohjalta.

Räisäsen mukaan poliisin suorittamat maastoetsinnät kuulostavat lapsikaappausepäilyn yhteydessä poikkeukselliselta.

”En ole koskaan kuullut, että olisi jouduttu tekemään maastoetsintää. Useimmiten kun lapsi kaapataan, kaappaaja on toinen vanhempi, ja silloin yleensä pian tiedetään suurin piirtein mihin lapsi on kaapattu, eli joko henkilö on muuttanut toiseen maahan tai palannut kotimaahansa.”

Räisäsen mukaan Suomessa kaapataan vuosittain noin 20 lasta. Hän sanoo yleisellä tasolla, että lähes aina taustalla on vanhempien ero ja kiista lapsen asumisjärjestelyistä.

Lapsikaappaukseen voi syyllistyä, kun lapsi viedään pois asuinvaltiostaan tämän huoltoa koskevia oikeuksia loukaten tai jätetään palauttamatta sinne. Lapsikaappauksesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

