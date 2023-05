Pelastuslaitos sulki kevyen liikenteen väylän vahingontorjuntatyön takia.

Pori

”Sain äsken tiedon, että ylös on juuri päästy”, päivystävä palomestari Janne Kumpulainen kertoi kello 13.55 Porin Tikkulassa käynnissä olevasta vahingontorjuntatyöstä.

Pelastuslaitos sulki keskiviikkona puolen päivän jälkeen Tikkulan huoltoaseman liikekeskuksen ohittavan kevyen liikenteen väylän vahingontorjuntatyön ajaksi.

Liikekeskuksen Vähäraumantien puoleisessa päädyssä sijaitsevassa kylttitornista oli yksi peltikyltti irrallaan ja uhkasi pudota alas.

Kumpulaisen mukaan kevyen liikenteen väylä suljettiin siksi aikaa liikenteeltä, että pelti saadaan kiinnitettyä tilapäisesti sijoilleen. Ihmiset pyrkivät silti ohittamaan paikan kiertämällä tiesulun, hän kertoi kello 13 maissa.

”Kyseessä on selkeä vaara. Pelti ei itsessään paljon paina. Mutta tuulee, ja pelti on pudotessaan terävä. Kehotamme kiertämään reilusti kauempaa, kunnes työ on valmis”, Kumpulainen sanoi tuolloin.

Kello 13.55 Kumpulainen kertoi, että oli juuri saanut kuitin, että pelastuslaitoksen puomitikas oli saatu pystyyn ja mies oli päässyt tornin huipulle. Puuskittainen tuuli oli haitannut tikkaiden nostoa. Mitä ylemmäs tikas pitää nostaa, sitä epävakaammaksi ja alttiimmaksi tuulen aiheuttamalle häiriölle nosto muuttuu.

”Siinä mielessä hyvä tilanne, että nyt autolla pääsi hyvin viereen.”

Kumpulaisen mukaan pelti laitetaan kiinni niin, että se ei enää aiheuta vaaraa ja liikekeskus huolehtii varsinaisesta uudelleenasennuksesta.

Siitä, kauanko tilanne on vielä päällä ja kevyen liikenteen väylä suljettuna, Kumpulainen ei vielä osannut sanoa ennen kello kahtakaan

Hälytys tehtävään tuli kello 12.16.

Päivitetty 31.5.2023 kello 13.52: Lisätty tviitti.

Päivitetty 31.5.2023 kello 14.07 kauttaaltaan.