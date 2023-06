Pori

Siilejä loukkaantuu tänä keväänä puutarhoissa ja pihoissa ennätysmääräisesti aiempiin vuosiin verrattuna. Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksen (Satesy) hallituksen jäsenen Tanja Harmajärven mukaan epätavalliset vammat viittaavat vahvasti siihen, että syyllinen löytyy robottiruohonleikkureista ja trimmereistä.

”Sen näkee haavoista. Ne ovat suoria viiltohaavoja ja sellaisia, mitä esimerkiksi toinen eläin ei pystyisi tekemään.”

Harmaajärvi toimii aktiivina vapaaehtoisena Satesylla ja on ottanut vastuun apua tarvitsevien siilien hoidosta. Kuluneen kevään aikana hänelle on tullut hoidettavaksi yhteensä 12 apua tarvitsevaa siiliä. Määrä on siitä poikkeuksellinen, että aiempina vuosina tapauksia ei ole ollut juuri ollenkaan tai niitä on ollut huomattavasti vähemmän.

Harmaajärvellä ei ole suoraa vastausta siihen, miksi juuri tänä vuonna loukkaantuneiden siilien määrä on niin suuri.

”Ehkä ihmiset ajattelevat, että nyt kevään tullen kaikki pihahommat täytyy saada hoidettua kuntoon.”

”Tältä siililtä oli katkennut piikkejä, päässä oli haava. Epäilen, että olisi trimmerin tekoasia, mutta täysin varma ei voi olla,” Tanja Harmaajärvi kertoo.

Harmaajärvi hoitaa loukkaantuneiden siilien pienet pintahaavat itse. Kuluneen kevään aikana osalla siileistä haavat ovat olleet niin vakavia ja tulehtuneita, että ne ovat vaatineet eläinlääkärin hoitoa.

”Hajukin on itsessään sellainen mädäntynyt eläin”, Harmaajärvi kuvailee

Kaikkia siilejä ei kuitenkaan ole pystytty pelastamaan.

”Maanantaina vein valitettavasti yhden lopetettavaksi.”

Osalla siileistä vammat ovat peräisin selkeästi viime vuodelta, ja ne ovat pystyneet talvehtimaan loukkaantuneina.

Hän kuvailee tilannetta todella hirveäksi ja pahoin pelkää, että loukkaantumiset tulevat lisääntymään kesän aikana.

”Eilenkin löytyi tälläinen pieni jolla toinen silmä pois ja kaulassa kaamea haava ja molemmat niin tulehtuneita että mädän haju oli miltein sietämätön.” kirjoittaa Tanja Harmaajärvi Satesyn Facebook-postauksessa.

Harmaajärvi kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota puutarhatöissä hämärän tullen, koska siilit ovat yöeläimiä.

”Robottiruohonleikkurin ajastaminen kello 8–19 välille pelastaa edes joitain siilejä tai se, että niitä käytettäisiin vain päiväsaikaan.”

Siilien eduksi olisi myös syytä tutkia ajettavia alueita ja katsoa pitkään ruohikkoon ennen pihahommiin ryhtymistä tai trimmerin käynnistämistä. Leikkuualueen aitaaminen tiheällä verkolla pelastaisi Harmaajärven mukaan myös monen siilin hengen.

Lajinomainen puolustautumiskeino siilille on mennä kerälle vaaran uhatessa, jolloin robottiruohonleikkuri voi yrittää kulkea sen päältä.

”Uusimmissa robottiruohonleikkurimalleissa on käsittääkseni sellaisia ominaisuuksia, että ne tunnistavat esimerkiksi siilin, mutta jos kyseessä on pieni yksilö leikkurit eivät tunnista niitä,” Harmaajärvi kertoo

Jos loukkaantuneen siilin havaitsee, Harmaajärvi toivoo pikaista yhteydenottoa eläinlääkäriin tai Satakunnan Eläinsuojeluyhdistykseen.

Tanja Harmaajärvi löysi kuvan siilin omalta kotipihaltaan vain pari päivää sitten. Päällispuolin yksilö näytti ensin terveeltä, mutta sitten hän huomasi siilin varpaan, joka oli mennyt poikki luuhun asti.

Siilit viihtyvät usein ihmisasutuksen läheisyydessä puutarhoissa ja puistoissa, josta ne löytävät ravintoa. Niiden elinalueet tekevät niistä riskialttiita monille uhkille.

Ihmisten välinpitämättömyydestä kertoo myös autoteiltä kuolleena löytyvät siilit, joita Harmaajärven mukaan näkyy paljon.

”Ihmiset väistävät kuoppia, mutta eivät siilejä. Monella on se logiikka nykypäivänäkin, että autotiellä ei saa väistää koiraa pienempää eläintä. Jos takaa ei tule ketään ja on mahdollisuus väistää turvallisesti, niin totta kai pitää väistää.”

Harmaajärvi toivoisi, että myös kaupunki kiinnittäisi asiaan enemmän huomiota.

”Joidenkin viheralueiden annetaan kasvaa kesän aikana, jotta tulee lisää pölyttäjiä. Se itsessään on hyvä juttu, mutta kun viheralueet vedetään syksyllä alas, ne ovat aina täynnä kuolleita siilejä.”

Siilit kokevat kovia ympäri vuoden. Viime talvena siilien kohtaloksi koituivat aurauskoneet, kun aurauspaikoilta löydettiin haavoittuneita siilejä.

Jo olemassa olevien uhkien lisäksi leudot talvet pienentävät siilikantaa Suomessa.

Tanja Harmaajärvellä on siilinpitopaikkoja ulko- ja sisätiloissa. Kyseistä aitausta hän kutsuu ”siilirivariksi.” Yöt ovat vielä kylmiä, joten kaikki siilit ovat sisällä Harmaajärven autotallissa.

Toiminta Satakunnan eläinsuojeluyhdistyksellä on Harmaajärvelle palkitsevaa ja tärkeää, sillä Satakunnan alueella luonnonvaraisille eläimille ei ole hoitopaikkoja ja ne ovat pelkästään vapaaehtoistoiminnan armoilla. Harmaajärvi on hoitanut siilejä vuosia.

Tällä hetkellä hänen kotonaan on siileille 12 ulkohoitopaikkaa ja kahdeksan sisäpaikkaa. Illat venyvät monesti pitkiksi, sillä sairaiden siilien haavat ja niiden häkit on puhdistettava useamman kerran päivässä.

Siilejä on paljon myös hänen omalla asuinalueellaan Murtosenmutkassa. Hän on melko varma, että joku on hankkinut myös kyseiselle asuinalueelle robottiruohonleikkurin, sillä vain päiviä aikaisemmin hän oli löytänyt kotipihansa ruokintapaikalta vahingoittuneen siilin.

”Ikinä ei ole asuinalueellani ollut näin loukkaantuneita siilejä näin lyhyen ajan sisällä”, Harmaajärvi kertoo.