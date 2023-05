Merikarvia

Traktorista tielle valunut öljy aiheuttaa liukkautta Merikarvian Eteläisellä Rantatiellä. Öljyä on valunut traktorista tielle noin sadan metrin pituiselle matkalle. Tarkempi kohta on lähellä Filppulantien risteystä Filppulantien risteyksen ja Fallengintien risteyksen välisellä tieosuudella.

Pelastuslaitos on saanut imeytettyä suurimpia lammikoita öljyä tieltä pois. Suurin osa öljystä on kuitenkin imeytynyt asfalttiin, mikä aiheuttaa tiellä liukkautta. Pelastuslaitos on ilmoittanut onnettomuudesta Fintrafficin tieliikennekeskukseen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle tiistaina kello 16.26.