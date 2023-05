Yleissuunnitelma yhdistäisi torikaupan, tapahtumat, liikunnallisuuden ja viihtyisyyden.

Pori

Pihlavan keskustaan, Pihlavantien ja Harry Gullichsenintien kulmaukseen valmisteltu Pihlavan puistotori -hanke on edistymässä. Hanke on rahoitettu ympäristöministeriön koordinoiman ja Ara:n rahoittaman lähiöohjelman tuella.

Puistotorin yleissuunnitelmaluonnoksessa torin sydämenä toimii lavarakennelma, joka avautuu kahteen suuntaan torialueelle sekä nurmiaukealle. Tapahtumanurmen luoteisnurkassa on liikuntapaikka ja oleskelukatsomo.

Asfaltoitua toripintaa on tarkoitus elävöittää esimerkiksi kiviupotuksin, erikoisvalaistuksella ja asfalttimaalauksella

Torialueelle on suunniteltu vuorottelevina toimintoina koripallokori ja skeitattavia kalusteita. Esteetön piknik-alue vesipisteineen, sekä leikkialue sijaitsevat pienten suunnitelmassa kukkivien puiden katveessa.

Pysäköintialue on on puiston länsilaidalla. Parkkialueen läheisyydessä on suurempi ruutu esimerkiksi ruokarekan tarpeisiin.

Alueen monimuotoisuutta vahvistetaan lahopuutukeilla, jotka saadaan kun huonokuntoisia puita kaadetaan ja näkymiä kohti toria avataan.

Torin rakenteissa ja kalusteissa aiotaan suosia puuta, ruostumatonta terästä ja betonikiviä, sekä muita Pihlavan teollisuushistoriaan ja lähimaisemaan liittyviä materiaaleja.

Pohjakartta Pihlavan puistotorin yleissuunnitelmasta.

Puistotoria varten alueen asujaimistoa osallistettiin suunnitelmaluonnoksilla, joista järjestettiin kysely.

Yleissuunnitelma tilattiin Sitowise Oy:ltä. Hankkeelle on laadittu kustannusarvio 425 900 euroa. Kustannusarvio ei sisällä maanalaisia rakenteita, kuten rakennekerroksia. Tarkempi kustannusarvio laaditaan rakennussuunnitelman yhteydessä.

Porin kaupungin teknisen toimialajohtajan Markku Koppelomäen mukaan hankkeen toteuttamisaikataulu on edelleen avoin.

”Lautakunta on hyväksynyt yleissuunnitelman ja sitä pidettiin hyvänä. on kuitenkin epätodennäköistä, että sitä saadaan budjetoitua vielä ensi vuodelle. Ensin on tosiaan tehtävä myös rakennussuunnitelma”, Koppelomäki sanoo.

Toimialan budjettiraamin uskotaan tarkentuvan ensi viikolla.