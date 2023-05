”Muutama pientalo torpedoi koko kadun pysäköinnin” – Tällaisia liikennemerkkiriitoja Porin kaupunki joutuu ratkomaan

Porin kaupungin linjauksen mukaan katualueita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen pysäköintiin, vaan kiinteistöjen pysäköinti tulee lähtökohtaisesti hoitaa kiinteistöjen alueilla.

Pori

Porin tekninen lautakunta hylkäsi tiistaina Ruosniemen Tilsantien pysäköintikieltoa koskevan valituksen.

Paikka on sama, jossa sijaitsee lukuvuoden päätteeksi toimintansa lopettava Ruosniemen koulu.

Porin kaupunki oli asiassa tuomarin roolissa. Riidan osapuolina olivat rivitalojen ja joidenkin omakotitalojen asukkaat.

Esityksen mukaan kaupunki on linjannut, että jos tontin omistaja haluaa tonttinsa kohdalle pysäköintikiellon,​ siihen pääsääntöisesti myönnytään ellei pysäköintikiellon eväämiseen ole selkeitä perusteita.

Näin Ruosniemessä on toimittu kolmen tontin osalta. Perusteluina todettiin muun muassa,​ että pysäköidyt autot ovat vaarantaneet näkemät omakotitonttien sisäänajoliittymissä.

Lisäksi postinkantajilla on ollut vaikeuksia päästä autolla riittävän lähelle postilaatikoita.

Valituskirjelmän mukaan rivitalossa on 28 asuntoa ja se on valmistunut vuonna 1979. Aikoinaan talon viereen on rakennettu pyörätie, joten pysäköinti on hoidettu tien vastakkaisella puolella.

Nyt se ei enää ole mahdollista. Valittajat vaativat postilaatikoiden siirtoa.

”Liikennejärjestelyt on toiminut ilman sitä (pysäköintikielto) merkkiä kymmeniä vuosia. Muutoinkin meitä hämmästyttää että muutama pientalo joiden tontti ei välttämättä edes ulotu Tilsantielle torpedoi koko kadun pysäköinnin”, kirjelmässä sanotaan.

Valitus hylättiin, koska kaupungin linjan mukaan kiinteistöjen pysäköinti kuuluu lähtökohtaisesti hoitaa kiinteistön alueella. Kaupungilla on asiassa markkinavalta.

”Katualueita ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen pysäköintiin. Pysäköinti kadun varrella ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa kadun liikenteelle ja kunnossapidolle tai tonttiliittymien käytölle”, esityksessä sanotaan.

” Muutoinkin meitä hämmästyttää että muutama pientalo joiden tontti ei välttämättä edes ulotu Tilsantielle torpedoi koko kadun pysäköinnin

Porin liikenneinsinööri Eija Riihimäen mukaan tapauksia, jossa taustalla on ehkä jotain muutakin kuin yksittäinen liikennemerkki, on aika vähän. Lautakuntaan asti tapaukset etenevät harvoin.

”Lähes aina joudutaan tekemään jokin kompromissi. Nyt se ei ole tyydyttänyt kaikkia osapuolia”, Riihimäki sanoo.

Ylivoimaisesti eniten valituksia kaupunki saa kaahailusta ja laittomasta ajelusta puistoalueilla ja pyöräteillä.

”Ratkaisuksi toivotaan hidasteita ja kevyen liikenteen portteja. Me selvitämme, mikä on mahdollista.”

Parhaillaan ratkaistavana on tapaus Viidennessä osassa, jossa asukas on toivonut Ruhtinaankadun sulkemista liikenteeltä kaahailun vuoksi. Osa asukkaista taas on toivonut, että tontille ajo sallittaisiin.

”Asiassa ei ole vielä annettu lopullista päätöstä.”