Valvontakamerakuvien perusteella kiinni jääneitä vandaaleja on viime vuosina passitettu kaupungin infran kunnossapitoon sovittamaan rötöksiään.

Pelle Hermannin leikkipuistossa kävijöitä on kohdannut alkuviikolla ikävä näky: leikkipuiston karhupatsaat, joilla lapsilla on lupa myös kiipeillä, on kaadettu. Tihutyö on tehty sunnuntain ja maanantain välisenä aikana.

Kumolleen on saatu tuupattua kaikki kolme pienempää karhua, jotka ovat seisoneet neljällä jalalla. Karhuista neljäs, paljon muita suurempi ja kahdella jalalla seisova on edelleen pystyssä.

”Se isoin patsas on niin raskas, että sitä ei ole saatu kaadettua”, sanoo leikkivälinetarkastaja Kari Nieminen.

Raskaita ovat silti kaikki nämä leikkipuiston karhut, sillä ne on tehty betonista.

”Karhut eivät olleet valettu kiinni maahan, mutta ne ovat niin painavia, ettei niitä kukaan ole yksin pystynyt kaatamaan. Kyllä siinä on ollut monta tekijää asialla”, Nieminen arvelee.

Hänen mukaansa kontiot on tuupattu kumoon ihan ihmisvoimin. Ne eivät näytä siltä, että niitä päin olisi ajettu esimerkiksi autolla.

Kirjurinluodossa tehdään varsin paljon ilkivaltaa, mutta karhunkaatotapauksen yhteydessä ei Niemisen havaintojen mukaan ole tehty muita tihutöitä.

”Karhupatsaita on kyllä rusikoitu aiemminkin esimerkiksi viiltelemällä. Nämä nykyiset betonipatsaat ovat silti vielä aika uudet. Entiset, puusta tehdyt, mutta vastaavannäköiset patsaat vaihdettiin betonisiin jokusia vuosia sitten, kun vanhat alkoivat lahota.”

Kari Nieminen lupaa, että kumoon kellahtaneet patsaat nostetaan jossain vaiheessa taas pystyyn.

”En osaa sanoa, koska tämä tapahtuu, sillä tarvitsemme siihen apua. Käsivoimin emme niitä pystyyn saa.”

Piiripuutarhuri Esa Rouvali huokaisee, että Kirjurinluoto on edelleen Porissa paikka, jossa tehdään eniten ilkivaltaa. Sitä on kuitenkin hieman saatu kitkettyä tehokkaan kameravalvonnan ansiosta.

”Nämä karhupatsaidenkin kaatajat ovat luultavasti jääneet valvontakameroiden kuviin. Niitä kuvia ei ole vielä ehditty purkamaan, mutta se tehdään, kunhan ehditään.”

Rouvali kertoo, että valvontakamerakuvien perusteella kiinni jääneitä vandaaleja on viime vuosina tullut sovittelusopimusten perusteella töihin Porin kaupungin infran kunnossapitoon sovittamaan rötöksiään. Heidän kauttaan on ilmeisesti kiirinyt tietoa, että tyhmyyksistä voi jäädä kiinni ja niistä on seurauksia.

”En nyt halua sanoa näiden sovittelijoiden tarkkaa lukumääräänsä, mutta kyllä heitä on parin viime vuoden aikana ollut vuosittain yksi tai kaksi ryhmää.”

Kirjurinluodon rauhaa vartioi taas tänä kesänä myös pari puistovahtia. He kulkevat alueella Esa Rouvalin mukaan varsin huomiota herättämättömästi.