Kuntomaxin tarina päättyy, mutta yrittäjä Arto Tarvainen katsoo silti eteenpäin.

Arto Tarvainen on tyhjentänyt Kuntomaxin 1600 neliön kuntosalin laitteista. Tilassa avaa uuden kuntosalin syyskuussa Suomen isoimpiin kuntosaliketjuihin lukeutuva Liikku. Ketjuun kuuluu 41 kuntosalia ympäri maata.

Kaivopuistontiellä sijaitseva Kuntomax on toiminut kahdeksan vuoden ajan niin kuntoiluharrastajien kuin aktiiviurheilijoidenkin tukikohtana. Nyt se on kuitenkin tullut tiensä päähän ja yrittäjä Arto Tarvainen on hakemassa yritystään konkurssimenettelyyn.