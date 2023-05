Vahtimestari sai sähköiskun – Kokemäen Kauvatsan kirkko käyttökiellossa ainakin kaksi kuukautta

Työtapaturmassa oli onnea mukana. Sähköpääkeskus pitää kuitenkin uusia ennen kuin kirkko saadaan takaisin käyttöön.

Kauvatsan kirkko on asetettu työtapaturman takia käyttökieltoon vapunaattona 30. huhtikuuta.

Käyttökieltoon päädyttiin heti sen jälkeen, kun seurakunnan vahtimestari oli saanut sähköpääkeskuksesta sähköiskun. Vahtimestari ei loukkaantunut tilanteessa.

Kirkon käyttökielto jatkuu ainakin heinäkuun alkuun saakka. Seurakunnan työsuojelupäällikkö, talouspäällikkö Pirkko Lähdemäki-Hakuni kertoo, että kirkkoon on tilattu uusi sähköpääkeskus, jonka toimitusaika on neljästä kuuteen viikkoa. Lisäksi uusitaan sähköpäätaulu. Kirkon sähköpääsyöttökaapeli ja kuparikaapeli on jo uusittu.

Mitään tilaisuuksia ei käyttökiellon takia ole jouduttu perumaan, mutta tilaisuudet on siirretty Kauvatsan seurakuntataloon tai hautausmaalle.

Lähdemäki-Hakuni kertoo, että omaisille on myös tarjottu mahdollisuutta siirtää siunaustilaisuus Kokemäen kirkkoon.

Kiinteistötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8. toukokuuta ja päättänyt, että välttämättömiin toimenpiteisiin ryhdytään lisävahinkojen ja mahdollisen oikosulun ja tulipalovaaran välttämiseksi.

Lisämäärärahaesitys viedään kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuuston päätettäväksi, kun korjausten todelliset kustannukset ovat tiedossa.

Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa ensi torstaina.