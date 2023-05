Koulujen valmistujaisviikko alkaa vilpoisana. Satakunnassa saattaa esiintyä öisin jopa hallaa.

Satakunta

Alkuviikosta Satakunnan sää muuttuu jonkin verran viileämpään suuntaan. Maanantaista keskiviikkoon sää vaihtelee aurinkoisesta pilviseen useammankin kerran päivän aikana. Pilvisyys laskee lämpötiloja vaihtelevasti.

Lämpötilat vaihtelevat maanantaina päivällä 9–14 asteen välillä. Sateita maanantaipäivään ei olisi luvassa, mutta sadekuurot saavuttavat maakunnan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Yön jälkeen sää selkenee ja tiistaina päivä alkanee aurinkoisena. Ennusteiden mukaan tiistai olisi maanantaita aurinkoisempi ja lämpimämpi. Keskiviikko näyttää tällä hetkellä alkuviikon aurinkoisimpana päivänä, jolloin lämpötilat saattavat nousta 14–16 asteeseen.

”Alkuviikon öinä on mahdollista, että paikoin esiintyy hallaa. Siihen kannattaa varautua varsinkin, jos yötaivas on selkeä. Varsinkin maanantain ja tiistain välinen yö on aika viileä. Yölämpötila laskee silloin viiden asteen tienoille”, Forecan päivystävä meteorologi Johanna Rinne sanoo.

Vaihtelevan sään lisäksi alkuviikko jatkuu tuulisena. Mereltä päin käyvä tuuli on erityisesti rannikolla tuuli puuskaista ja saa sään tuntumaan kylmältä.

Valmistujaisjuhlia suunnitteleville Johanna Rinteellä on harmillisia uutisia, sillä viikonlopun sääennusteen mukaan ilmat viilenevät jälleen loppuviikkoa kohti.

”Kesäkuu alkanee viileänä. Juhlijoiden kannattaa varautua siihen, ettei täysin kuivana selviä. En tämän hetkisten tietojen mukaan rakentaisi ulos mittavia juhlapöytiä”, Rinne sanoo.