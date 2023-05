Länsi-Porissa tehtiin havainto vaeltavista villisioista. Siikaisissa riistakamera tallensi torstaina 12 villisian lauman.

Pori, Siikainen

Länsi-Porissa tehtiin harvinaisia eläinhavaintoja viime viikolla. Ulasoorissa ja Ameriikantien perällä tavattiin kolme villisikaa vaelluksellaan.

Ameriikantieltä villisiat poistuivat jonnekin, eikä uusia havaintoja ole sen jälkeen tullut tietoon.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja ja myös SRVA-yhteyshenkilönä toimiva Mikko Jokinen vahvistaa kyseessä olevan harvinaislaatuisen havainnon.

”Arvio on, että villisiat olivat liikkeellä varhain aamulla. Kello neljän ja viiden välillä on villisialle ihan normaalia aikaa liikkua, ja aurinko on silloin jo noussut”, Jokinen kertoo.

Lukijoiden havainnot olivat kuitenkin keskellä päivää. Satakunnan Kansan toimitukseen on tullut villisikakolmikosta kuva ja video, jotka on tiettävästi otettu puolenpäivän jälkeen.

”Porissa ei ole juurikaan villisikahavaintoja tehty, eikä tällä alueella ole varsinaista villisikakantaa. Satakunnan alueella Köyliön suunnalla, Merikarvialla ja Kokemäen suunnalla niitä tiedetään olevan.”

Mikä sitten kolmikon toi länsiporilaiseen peltomaisemaan?

”Nämä arvioidaan yli vuoden ikäisiksi uroksiksi. Todennäköisesti kyse on siitä, että nuoret yksilöt hakevat omaa elinaluettaan, ja silloin ne voivat vaeltaa kauas.”

”Kevät on aikaa, jolloin ylipäätään nähdään villieläimiä.”

Villisiasta on tehty havaintoja myös Pohjois-Satakunnassa. Jokisen haastattelun jälkeen kävi ilmi, että Siikaisten Saarikoskella riistakamera oli tallentanut 12 villisian lauman torstaina aamupäivällä.

Luonnonvarakeskuksen kannan arvion mukaan Suomessa kannan keskimääräinen koko oli runsaat 2 500 villisikaa tammikuussa 2023.