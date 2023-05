Sama suku on hoitanut 1700-luvulta asti harvinaista kulttuurimaisemaa Ahlaisissa – ”Pappani aikaan tässä oli vielä vettä”

Perinnemaisema on ikkuna menneeseen, mutta se vaatii jatkuvaa hoitoa säilyäkseen. Laiduneläinten pitäjillä on siinä keskeinen rooli.

Laiduntava karja osallistuu perinnemaiseman säilyttämiseen Ahlaisissa. Pasi Kuusikarin suku on pitänyt eläimiä Mustalahden luonnonlaitumella vuosisatojen ajan.

”Täältä on ketojen kukkaloisto kaukana”, luonnehtii Metsähallituksen luonnonsuojelun asiantuntija Aila Tarvainen Mustalahden perinnemaisemaa Ahlaisissa.

Mustalahti on osa Ahlaisten kulttuurimaisemaa, jonka ympäristöministeriö on tunnustanut valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Mustalahdessa on useita perinneympäristöjä, etenkin kosteita, sarakasveja pullollaan olevia luhtaniittyjä, avoimia harvapuustoisia hakamaita ja kumpareisia, kivikkoisia metsälaitumia.