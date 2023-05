Nykyinen kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela siirtyy Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtajaksi.

Nina-Mari Turpela on toiminut Nakkilan kunnanjohtajana vuodesta 2018 lähtien.

Nakkila

Nakkilan kunnanhallitus julisti maanantaisessa kokouksessaan Nakkilan kunnanjohtajan viran haettavaksi.

Nykyinen kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen, jonka mukaan hänen viimeinen viranhoitopäivänsä on 31. heinäkuuta. Kunnanjohtajan virka tulee siis avoimeksi 1. elokuuta.

Turpela valittiin Satakunnan Yrittäjien tulevaksi toimitusjohtajaksi kaksi viikkoa sitten. Hän aloittaa uuden työnsä elokuussa.

Keskustelun jälkeen kunnanhallitus valitsi rekrytointiprosessia varten valintaryhmän, johon kuuluvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilmo Myllymaa, kunnanhallituksen puheenjohtajana 1. kesäkuuta aloittava Heli Lukka ja kunnanhallituksen väistyvä puheenjohtaja Harri Aalto. Nina-Mari Turpela osallistuu ryhmän toimintaan virassaoloaikanaan.

Valintaryhmä voi tarvittaessa käyttää apuna asiantuntijoita. Valintaryhmän karsittua ehdokkaita hakuprosessi siirtyy kunnanhallituksen jatkettavaksi. Kelpoisuusvaatimus virkaan on hallintosäännön mukainen.

Hallintosäännön mukaan kelpoinen kunnanjohtaja virkaan on henkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon ja joka on käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella katsottava tehtävään päteväksi.

Nakkilan kunta kertoo hakuilmoituksessaan arvostavansa hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kunnallishallinnon, talouden ja elinkeinoelämän tuntemusta.

Se kertoo hakevansa kunnanjohtajaa, jolla on vahva henkilöstö- ja muutosjohtamisen ote ja ymmärrys tulevaisuuden kunnan tehtäviin.

Nakkilan kunnanhallitus ottaa hakemuksia palkkatoiveineen vastaan 28. kesäkuuta kello 15 saakka. Aloitus tehtävässä on 1. lokakuuta tai sopimuksen mukaan.