Kaahailu on aiheuttanut huolta Harjunpään Kivipellontien asukkaissa.

Ulvila

Ulvilan Harjunpäässä tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ulosajo, jossa henkilöauto ajautui lähelle omakotitalon pihaa.

Alueen asukkaiden mukaan kaahailu Kivipellontien alueella on ollut toistuvaa, mikä on aiheuttanut huolta turvallisuudesta. Tien molemmissa päissä on liikennehidasteet, joiden tarkoitus on hiljentää ajonopeuksia.