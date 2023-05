Kaupunginvaltuusto taivasteli Porin tilinpäätöstä ja sitten hyväksyi sen – ”Talous on kuralla”

Kokoomus vaati konkreettisia toimia Porin talouden tasapainottamiseksi. Vasemmistopuolueiden mukaan huonomminkin voisi olla.

Pori

Porin kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina synkissä tunnelmissa. Kevätaurinko ei tulvinut sisään verhoilla peitetyistä Junneliuksen palatsin ikkunoista, kun päättäjät pääsivät ruotimaan tilinpäätöstä.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Tuhkanen (sit./vihr.) avasi keskustelun esittelemällä arviointikertomusta eikä peitellyt näkemystään.

”Talous on kuralla, vaikka valtuustosopimuksessa olemme kaikki sitoutuneet kääntämään sen ylijäämäiseksi ennen valtuustokauden loppumista”, Tuhkanen totesi.

Tilinpäätöksen alijäämä on noin 7,9 miljoonaa euroa.

Keskeisin onnistuminen vuonna 2022 oli Tuhkasen mukaan se, että tarkastuslautakunta sai juuri sellaiset materiaalit kuin se oli pyytänytkin.

”Lieneekö osasyynä kaupungin johdossa tapahtuneet muutokset. Henki on ainakin muuttunut avoimemmaksi ja rohkeammaksi.”

Kokoomuksen Mikael Ropo muisteli, että vuonna 2017 taseessa oli kumulatiivista ylijäämää yli 90 miljoonaa ja nyt enää 36 miljoonaa euroa. Hän vetosi valtuustosopimukseen, jossa on luvattu konkreettisia tasapainotustoimia vuonna 2022.

”Kysyisin hallituksen puheenjohtajalta, missä nämä viipyvät”, Ropo sanoi.

Hallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (sd.) vastasi toteamalla, että meneillään on hyvä hyrinä.

”Viime vuonna totesimme, että etenemme kasvun kautta. Meillä on kasvun oraita näkyvissä. Koska niistä tulee konkretiaa, niin siinäpä kysymys”, Laulainen sanoi.

Sdp:n ryhmän puheenvuoron pitänyt Tuomas Koivisto sanoi, että talouden tasapainottaminen olisi helppoa, jos välittäisi vain numeroista. Hänen mukaansa huonomminkin olisi voinut käydä, sillä eihän kukaan osannut ennustaa sotaa ja inflaatiota.

”Alijäämän ei pitäisi olla järkytys kaiken tapahtuneen jälkeen”, Koivisto sanoi.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Henna Kyhä sanoi, että alijäämäisten talousarvioiden aika alkoi vuonna 2018 ja sen jälkeen on verojakin nostettu.

”Porin rakenteellinen alijäämä ei ole poistunut mihinkään. Kokoomuksen ryhmä katsoo, että talouden tasapainottamiseksi ei ole tehty tarpeeksi, vaan on piilouduttu koronan ja hyvinvointialueen taakse. Velaksi elämisen pitää loppua”, Kyhä sanoi.

Vasemmistoliiton Raisa Ranta oli sitä mieltä, että tilinpäätös on olosuhteisiin nähden kohtuullinen, vaikka ei riittävän hyvä. Ranta nosti esiin huolen nuorten mielenterveysongelmista, mikä vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen.

Ranta suhtautui kriittisesti myös investointitasoon ja lainanhoitokuluihin.

”Meidän kiitoksemme kuuluu kaupungin henkilöstölle. Ilman heitä ei olisi kuin kuoppaisia katuja ja rapistuvia seiniä”, Ranta sanoi.

Perussuomalaisten Arto Nurmi sanoi, että näivettymisen kehitys on pakko pysäyttää.

”Ratkaisun avain on se, että pystytään investoimaan oikeisiin asioihin” Nurmi sanoi.

” ”Miinuksella oleva kunta ei ole itsenäinen kunta.”

Useampi kiinnitti huomiota toimintakatteen kasvuun, jota kuvailtiin järkyttäväksi. Näin teki myös vihreiden Kaarina Ranne, joka piti Porin tuloskuntoa vähemmän mairittelevana.

Ranne totesi, että valtuustokausi käy puoliväliä ja hiekka tiimalasissa valuu.

”Vihreä ryhmä toteaa, että Porin talouden tilanne on hurjistuttava. Olemme monena vuonna jääneet jälkeen vertailukaupungeista. Se on tosiasia, mikä on tunnustettava”, Ranne sanoi.

Keskustan Juha Kantola peräänkuulutti pitkäjänteisiä toimenpiteitä, eikä nopeita korjausliikkeitä.

”Investointien pitää olla jollakin tapaa perusteltuja ja mielellään taloudellisesti vaikuttavia. Keskustan ryhmä muistuttaa, että Pori on muutakin kuin tori”, Kantola sanoi.

Kristillisten Simo Korpela sanoi, että alijäämää on viime vuosina tehty ellei sitten ole laitettu vuokratontteja lihoiksi tai saatu valtiolta apuja.

Korpela harmitteli, että Porissa on rakennettu suuria uusia kouluja sen sijaan, että olisi korjattu vanhoja pienempiä yksiköitä.

”Selityksiä vajeille on aina löytynyt, mutta loputtomiin ei voi jatkaa näin. Nykyinen 40 miljoonan euron investointitaso on kestämättömän suuri.”

Liike Nyt:in Niko Viinamäki piti tilinpäätöstä karseana luettavana. Hänen mukaansa on silkkaa hulluutta, että samalla tavalla on jatkettu vuodesta toiseen.

Viinamäki peräänkuulutti konkreettisia tasapainotustoimia, tiukkaa taloudenpitoa ja malttia investointeihin. Hän sanoi, että jos yli varojen eläminen ei lopu, saneeraajat tulevat paikalle.

”Miinuksella oleva kunta ei ole itsenäinen kunta”, Viinamäki sanoi.