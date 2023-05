Yritys ilmoitti halustaan perustaa leirintäalue Kirjurinluotoon jo tänä kesänä – tästä on kyse

Tilapäinen leirintäalue ei ole sama kuin pysyväksi järjestelyksi tarkoitettu yleissuunnitelman mukainen leirintäalue.

Pori

Lentävä Mökki Oy on toimittanut Porin kaupungin leirintäalueviranomaiselle ulkoilulain mukaisen ilmoituksen tilapäisen leirintäalueen perustamisesta Porin Raatimiehenluotoon Kirjurin palvelupuiston tapahtumaniitylle.

Leirintäpaikkoja on yhteensä 425, joista matkailuajoneuvoille on tarkoitettu 300. Telttapaikkoja on 80 ja leirintämökkejä on 45, joiden vuodepaikkojen kokonaismäärä on 700.

Tilapäisen leirintäalueen käyttökausi on 3.7.–30.9.2023.

Leirintäalueen pitäjät valvovat aluetta, yrityksen työntekijät ovat paikalla tapahtuma-aikoina vuorokauden ympäri. Alueella on kauko-ohjattu portti, joka on kiinni.

Jätetty ilmoitus on kuluvalla viikolla käsittelyssä elinvoima- ja ympäristölautakunnassa, jolle esitettään sen hyväksymistä.

Suunnitelman mukaan alueelle tulisi pysyväisluonteisia sähkötolpallisia asuntoauto- ja vaunupaikkoja noin 50, mutta alue laajenisi tarvittaessa 200 asuntoauto- ja vaunupaikalla.

Suunnitelman toteutus on aikomus jyvittää vuosille 2023–2027. Erityisinä kokonaisuuksina toteutetaan alueen nurmetus ja maisemointi, sähkö ja valaistus, Tynnyrinkaaren toteutus, rakenteet, raitit ja parkkialueet, poistumisliittymä sekä vesihuolto. Kokonaiskustannukset olisivat noin miljoona euroa.