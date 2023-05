Peräkonttikirppis on jossain tapauksessa myös etukonttikirppis. Tina Sorell-Järvinen on ensimmäistä kertaa myymässä tapahtumassa ja hän myy tuotteita vuoden 1972 kuplavolkkarista, jonka nimi on Kerttu. Aikaisemmin hänellä oli musta vuoden 1967 kuplavolkkari Okko, mutta se vaihtui turvallisempaan Kerttuun, joka on käytössä kesäisin lähes joka päivä.