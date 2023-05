Merikarvian kylissä suivaannuttiin viemäröintihankkeesta – Osa Alakylän ja Kränin asukkaista vastustaa pakollista liittymistä

Osa kyläläisistä ei aio liittyä viemäriin, jonka rakennustyöt alkavat tänä keväänä.

Merikarvia

Merikarvian kunta aloittaa tänä vuonna Alakylän ja Kränin kylien viemäröintityöt. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 400 000 euroa.

Merikarvianjoen rannalla sijaitsevien kylien viemäröintiä on puuhattu kymmenisen vuotta. Osa kyläläisistä on toivonut viemäröintiä, mutta hanketta on myös vastustettu.