Lääkärin mukaan ksylitolipastilli ei korvaa hampaiden harjausta.

Pori

Porin sivistystoimessa ei innostuta kustantamaan porilaisille päiväkotilapsille ksylitolipastilleja, joiden jakelusta on aiemmin kieltäytynyt huvinvointialue.

Porin perusturvan johtavana ylihammaslääkärinä ja Satakunnan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon koordinaattorina toiminut Katja Lepistö on perustellut asiaa.

Lepistön mukaan ksylitolipastilli ei korvaa hampaiden mekaanista puhdistusta eli harjausta.

”Se on melko tehoton. Mikäli hampaiden pinta on plakin peitossa, pastillin teho kohdistuu vain uloimpaan plakkikerrokseen. Jos hampaan pinta on puhdas, on pastillinkin teho hyvä. Hampaiden puhdistus plakista on paras keino hoitaa suun hyvinvointia ja estää reikiintymistä Puhtaaseen hampaan pintaan ei synny kariesta.”

”Ksylitolituotteita pitäisi käyttää yhteensä suositusten mukaan yli 5 grammaa päivässä. Yksi pastilli päivässä ei riitä eikä tuo tarvittavaa suojaa, varsinkaan jos hampaiden harjaus ei suju. Ksylitolipastilleja pitäisi saada 8-10 kappaletta päivässä, jotta tuo 5 grammaa toteutuu” on Lepistö todennut lausunnossaan.

Käypä hoito -ohjeiden mukaan vaikuttavin keino estää hampaiden reikiintymistä on hampaiden harjaus vähintään kaksi kertaa päivässä fluoripitoisella hammastahnalla. Tämä suositus toteutuu Suomessa alle puolella pikkulapsista: 45 prosentilla 2-vuotiaista, 39 prosentilla 3-vuotiaista ja 41 prosentilla 5-vuotiaista.

Arvioitu kuluerä ksylitolijakelusta olisi noin 25 000 euroa vuodessa.

Aloitteen sivistystoimen kustantamasta pastillijakelusta oli tehnyt valtuutettu Heidi Sakari (ps.).