Tällainen on Merikarvian K-marketin uusi kauppias – ”Elän päivän kerrallaan ja uteliaana odotan mihin se johtaa”

K-marketin uusi kauppias on urheilullinen sinkku.

Merikarvian K-Marketin uusi vetäjä on 46-vuotias Markku Veijanen. Yrittäjä on koulutukseltaan ylioppilas, melkein tradenomi, urheilumanageri ja kauppias.

Hän on asunut viimeiset pari vuotta Tampereella, sitä ennen Kuopiossa, Mikkelissä, Lahdessa ja Joensuussa. Lapsuutensa ja nuoruutensa hän on viettänyt Joensuussa. Syntymäpaikka on Järvenpäässä.