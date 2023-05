Lainialan perheen kasvihuoneissa kukoistavat niin petuniat, chilit kuin mansikatkin. Pohjoisporilaiset poikkeavat taimitarhalle kuin lähikauppaan, mutta asiakkaita käy kauempaakin.

Hyveläntien loppupäässä Pohjois-Porissa oli pelkää savista pellonpohjaa, kun Jarmo ja Erja Lainiala alkoivat rakentaa sinne omaa puutarhaansa juuri ennen vuosituhannen vaihdetta. Nyt tontilla on kaksi kasvihuonetta ja konttorirakennus. Ympärille on noussut monia asuinalueita, joiden asukkaista on tullut Toejoen Taimialan vakituisia asiakkaita.