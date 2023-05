Sähköpyörien myynti kiihtyy kiihtymistään Satakunnassa – piikkiin on ainakin kaksi isoa syytä

Yhä useampi yritys hyödyntää työsuhdesähköpyörien veroetua.

Tilaajille

Pori, Rauma, Kokemäki

Sähköpolkupyörien myynti on kiihtynyt entisestään. Syitä on monia, mutta suurin on rakettimainen kasvu työsuhdesähköpyörien menekissä. Tämä näkyy sekä porilaisessa Pyörä-Porissa että raumalaisessa Suomisen Pyörässä.