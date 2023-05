Liikennesääntöjen laiminlyönti on aiheuttanut Porin Etelärannassa onnettomuuksia: ”Kieltomerkit ovat alueella syystä”

Auki olevat työmaaportit eivät ole kutsu tulla työmaalle, huomauttaa Destia Oy:n työnjohtaja Suvi Männistö.

Tilapäisjärjestelyt jatkuvat, ja pyöräily on Etelärannassa edelleen kiellettyä.

Pori

Jokikeskuksen rakennustyöt Etelärannassa toivat viime syksynä muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Tilapäisjärjestelyt jatkuvat toistaiseksi ja tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pyöräily on Etelärannassa edelleen kiellettyä.

Porin kaupunki ja Jokikeskuksen toisen vaiheen urakoitsijana toimiva Destia Oy vetoavat nyt pyöräilijöihin liikennesääntöjen noudattamiseksi, jotta kaikilla olisi mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen alueella, kertoo Porin kaupunki tiedotteessaan.

Etelärannan kaupunginpuoleinen kevyen liikenteen väylä poistettiin pyöräilijöiden käytöstä jo lokakuussa, kun alueen työmaaliikenne alkoi vilkastua. Syy liikennejärjestelyiden muutokselle oli yksiselitteisesti kaikkien alueella liikkuvien turvallisuuden varmistaminen.

Etelärannassa on pyöräilyn kieltävät liikennemerkit, ja pyöräliikenne ohjataan Hallituskadulle. Tilapäisen pyöräreitin liikennemerkit on lisätty myös jokaiseen kadunylityskohtaan. Vastuu työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä on työmaan urakoitsijalla.

"Osa Etelärannan kaupunginpuoleisesta kevyen liikenteen väylästä on päällystetty nupukivellä ja tiedostimme, että tämä saisi pyöräilijät käyttämään vieressä kulkevaa ajorataa. Tämän vuoksi päädyimme yhdessä kaupungin kanssa kieltämään pyöräilyn työmaan vieressä kokonaan”, toteaa Destia Oy:n työnjohtaja Suvi Männistö.

Muuttuneista liikennejärjestelyistä huolimatta osa alueella liikkuvista ei noudata Etelärantaan asetettua pyöräilykieltoa. Tämä aiheuttaa valitettavan usein vaaratilanteita.

”Ajorataa pitkin pyöräillään myös niin sanotusti vastakarvaan. Jokikeskuksen työmaa-alueen koneenkuljettajat pyrkivät ennakoimaan ja varomaan kaikkea, mutta väärään suuntaan kulkevaa pyöräilijää tai muuta kevyttä liikennettä ei kukaan välttämättä ehdi havaita ajoissa. Tällöin liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa törmäysvaaran kaikkien tienkäyttäjien kanssa. Pahimmillaan se voi johtaa työkoneen alle jäämiseen”, muistuttaa Suvi Männistö.

"Kaupungin tietoon on tullut muutamia vaaratilanteita, joissa liikennesääntöjen noudattamatta jättäminen on johtanut loukkaantumisiin”, kertoo Jokikeskus-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Välimäki.

Jokikeskuksen työmaa-alue on rajattu aidoilla. Rantamakasiinin kohdalla auki oleva keskilinjan aita on tarkoitettu ainoastaan työmaaliikenteelle, eikä sitä tule käyttää pyöräilyyn tai muuhunkaan liikkumiseen.

"Auki olevat työmaaportit eivät myöskään ole kutsu tulla työmaalle. Työmaa-alueella saavat kulkea ainoastaan luvan saaneet, perehdytetyt ja vaadittavia suojaimia käyttävät työmaan työntekijät. Kieltomerkit ovat alueella syystä ja kaikkien turvallisen liikkumisen vuoksi pyydämme, että kieltomerkkejä noudatettaisiin”, vetoaa Suvi Männistö.