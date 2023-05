Käärijä-ilmiö on tehnyt tunnetuksi muun muassa sanan käärijänvihreä, ja tuskin koskaan bolero on ollut yhtä trendikäs asuste kuin nyt. Löytyykö teiltä hienoimmat Käärijä-vermeet? Ovatko hiukset Käärijä-mintissä? Ja miten on nopeiden lasien laita? Notkuuko pöytä kenties Käärijästä inspiraationsa saaneita herkkuja? Välitä meille omat juhlatunnelmasi kuvin ja videoin.

Käärijä esiintyy Euroviisujen finaalissa lauantai-iltana 13. toukokuuta numerolla 13.