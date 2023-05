Siikaislainen Carita Teelmäki-Viitanen, 46, on kuuden lapsen äitinä ja kahden lapsen sijaisäitinä luottanut läsnäolon voimaan. Sunnuntaina hänet palkitaan presidentin vastaanotolla mitalilla 38 muun äidin kanssa.

Ensimmäinen lapsenlapsi Saaga saa Carita-mammalta laatuaikaa. Mamma puolestaan nauttii, kun syliin on yhä pieniä tulijoita.

Lasten hoitaminen on aina ollut mieluisaa Carita Teelmäki-Viitaselle. Nyt 46-vuotiaana hänellä on Jukka Viitasen kanssa kuusi lasta ja kaksi sijaislasta. Perheen esikoinen Joni on 28-vuotias ja kuopus Jimi 11-vuotias sekä tyttäret Jemina, Janina, Juho ja Joona siinä välissä.