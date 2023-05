Neonvihreisiin asuihin puetut patsaat saivat aamutuimaan hymyn ohikulkijoiden huulille. Tempauksen takana on kaupungin viestintäyksikkö.

Enää yksi yö Euroviisujen finaaliin. Kortensa viisuhuumaan antavat Toriparlamentin jähmeät miehet. Aamusilmillään perjantaina Porin torin halki kiirehtinyt väki ilahtui nähdessään kahden patsaan päällä Käärijältä tutut neonvihreät bolerot.

Kuka ne puki? Kuka bolerot teki? Muutaman puhelun jälkeen pääsemme kärryille.

– Se oli sellainen iloinen yllätys porilaisille! Olemme tällainen hulvaton viestintäyksikkö, ja ajattelimme, ja nyt olisi hypetyksen paikka, viestintäjohtaja Marjut Vähänen Porin kaupungilta kertoo.

Helsingin rautatieaseman Lyhdynkantajat-patsaat puettiin vihreisiin asusteisiin alkuviikosta. Cha cha chaata ujutetaan nyt kaikkeen mahdolliseen.

–Mekin toivomme, että ihmiset kuvaisivat Toriparlamentin patsaita, ottaisivat selfieitä ja jakaisivat niitä somessa. Muistetaan tägätä #käärijä, jotta muusikko näkee meidän suomalaisten olevan hänen tukenaan, Vähänen fiilistelee.

Juuri neonvihreän kankaan kasvaneesta menekistä on uutisoitu, ja joissain kangaskaupoissa myydään jo eioota. Toriparlamentin bolerot on tehty vastuullisesti kierrätyskankaasta.

–Se on iso neonvihreä aluslakana, jonka löysin SPR Kontin Porin myymälästä. Hämmennyin itsekin, miten kävikin tällainen tuuri, paljastaa viestintäassistentti Amanda Aronen Porin kaupungilta.

Aronen valmisti bolerot yhdessä porilaisen käsityönopettajaystävänsä kanssa. Silmämääräisesti otettujen mittojen jälkeen hihat ommeltiin. Patsaiden käsiin ne ujutettiin yön pimeinä tunteina, jotta yllätys olisi aamulla valmis ja porilaisten ihailtavina.

Yllätys onnistui täydellisesti.

–Nippusiteillä saimme hihojen pussukkamaiset osat tehtyä. Katsotaan, miten lauantaina käy, että kuinka kauan asut ovat päällä. Jos voitto tulee, niin on varmaan pidempäänkin, Aronen pohtii.

Joko olet käynyt ottamassa selfien Toriparlamentin kanssa?

Julkiset taideteokset kuuluvat Porissa taidemuseon alaisuuteen. Museolla ei vielä aamupäivällä ollut tiedossa, että lupaa olisi torin veistoksen pukemiseen kysytty. Periaatteessa pitäisi kysyä, patsaat ovat kaupungin omaisuutta. Niitä ei saa vahingoittaa.

–Jos teoksiin ripustellaan jotain, ei välttämättä voi tietää, voiko jokin osa teoksesta vaikka pettää. Tällöin tulee turvallisuuskysymykset esiin. Pronssivaluthan ovat esimerkiksi onttoja sisältä, muistuttaa intendentti Anni Saisto Porin taidemuseolta.

Saisto ei näe suurta riskiä Toriparlamentin kohdalla, sillä se on maassa oleva teos, jonka ylettyy helposti koristelemaan. Kävelykadun Maire-veistos on myös saanut milloin mitäkin höystettä.

Intendentti suitsuttaa viisuhuumaa ja näkee ilmiössä kaupunkikulttuurisenkin puolen.

–Toriparlamentti on saanut olla aika rauhassa. Iloitsemme tällaisesta viisutempauksesta. Teokseen kuuluu penkki, ja on tarkoituskin, että siihen saa istahtaa. Hauska juttuhan tämä on, Anni Saisto sanoo.

–Jos Käärijä voittaa Euroviisut, ehkä bolerot saavat jäädä patsaisiin hieman pidemmäksi aikaa.

–Täytyy elää hetkessä ja reagoida, kun Suomesta tulee tällaisia iloisia asioita, painottaa viestintäjohtaja Marjut Vähänen.