Asukkaita osallistetaan Vanhan Rauman kaavan suunnitteluun poikkeuksellisen laajasti.

Rauma

Vanhan Rauman uudesta asemakaavasta on saatu ensimmäiset palautteet. Unescon maailmanperintökohteenakin tunnetun Vanhan Rauman asemakaavamuutoksen ensimmäisestä luonnosvaiheesta jätettiin yhteensä 28 mielipidettä ja yhdeksän lausuntoa.

Rauman kaupunki tiivistää tiedotteessaan, että suojelutarpeen laajentamista kyseenalaistettiin hyvin vähän. Saadut mielipiteet kohdistuivat ennen kaikkea yksittäisiin rakennuksiin tai ratkaisuihin. Vanhan Rauman säilyttämistä pidettiin yleisesti tärkeänä.

Lausunnoissa kaavaratkaisua pidettiin yleisesti hyvänä. Työohjelmassa jo olevien tarkempien korjaus- ja rakentamistapamääräysten tärkeyttä korostettiin. Myös sisätilojen suojelun tarvetta nostettiin vahvasti esille.

Muutamien yksittäisten rakennusten kohdalla suojelun ulkopuolelle jättämistä perusteltiin huonolla kunnolla tai kiistettiin rakennuksen historialliset arvot.

Kahdessa mielipiteessä pidettiin liian tiukkana vaatimusta säilyttää lähes kaikki nykyiset liiketilat kaupallisessa käytössä. Kolmessa mielipiteessä toivottiin tiettyjen yksittäisten rakennusten kohdalla mahdollisuutta muuttaa käyttötarkoitusta liiketilasta tai majoituksesta asumiseen. Parissa palautteessa toivottiin liiketilojen ullakoille asuntoja.

"Kokonaisuutta ajatellen kaavassa olevaa liiketilojen säilyttämistä kritisoitiin hyvin vähän”, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin toteaa.

Kaikilla raumalaisilla ja muilla asianosaisilla oli mahdollisuus jättää mielipide kaavasta.

"Palautteen lisäksi vierailimme nähtävillä olon aikana noin neljässäkymmenessä kiinteistössä. Näissä oli usein kyse teknisistä korjauksista tai osallinen halusi varmistua siitä, että oli tulkinnut luonnosta oikein”, kaavoitusarkkitehti Henri Raitio kertoo.

Torin monitoimirakennuksen kaavamateriaalista tuli negatiivista ja positiivista palautetta. Palautteen perusteella ratkaisun kehittämistä voidaan jatkaa, tiedotteessa todetaan.

Muutamissa palautteissa kritisoitiin lisäksi rakennusoikeuden määrää ja rakennusalan muotoa. Asiaa tutkitaan tarkemmin kaavan jatkosuunnittelussa.

Rauman kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston hyväksymässä asemakaavaluonnoksessa esitettiin Vanhan Rauman alueen suojelumerkinnät, käyttötarkoitukset ja rakennusoikeudet. Tarkemmat korjaus- ja rakentamistapamääräykset sekä liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät asiat käsitellään myöhemmin luonnoksen toisessa vaiheessa.

"Vanhan Rauman kaavan osallistaminen on maailmanmittakaavassakin poikkeuksellisen laajaa”, Eskolin arvioi.

Vanha Rauma on laajuudeltaan noin 29 hehtaaria, tontteja on 248 ja yksittäisiä taloja noin 600. Asukkaita alueella on noin 800 ja yrityksiä yli 150, joista iso osa on erikoistavarakauppoja ja palveluntarjoajia.