Nyt uimaan! – Jos et osaa, voit oppia uimakoulussa vielä aikuisenakin

Pori

Suomalaisten hiihtotaidon ja muidenkin vanhojen jokamiestaitojen on havaittu hiipuvan. Onko uintitaidolle kenties käymässä samoin? Uusimman tutkimuksen mukaan uimataitoisia on enää 55 prosenttia peruskoulun kuudesluokkalaisista.

Pitääkö olla huolissaan? Tähän ja Kesälehden muihin uimataitokysymyksiin vastasivat Porin uimahallissa liikunnanohjaajat Jan Hydén ja Elina Mikola sekä uimaopettaja Heidi Forma.

”Uimataitoon pätee sama kuin muihinkin taitoihin: jos et harjoittele tarpeeksi, taidot eivät kartu tai ne heikkenevät. Uimaan oppii vain uimalla ja olemalla veden kanssa tekemisissä. Esimerkiksi lasten uimaopetuksessa ei välttämättä riitä, että lapsi käy opetussuunnitelman mukaisesti uimassa. Uintitaidot kehittyvät, jos lapsi saa myös vapaa-ajalla leikkiä ja pelata vedessä turvallisessa ympäristössä.”

”Porissa ilmaista uimaopetusta saavat eskarit sekä koulussa 2.-, 4.- ja 6.-luokkalaiset. Motorisen kehityksen kannalta 6–7-vuotiailla on parhaat edellytykset alkeisuimataitojen oppimiselle.”

”Uimaopetuksessa on kuitenkin suuri ero sillä, miten paljon lapsi on saanut harjoitella taitoja, eli onko hän päässyt uimaan esimerkiksi perheen kanssa tai osallistunut uimakouluihin. Perheiden keskeiset uintireissut uimahalleihin ovat jonkin verran vähentyneet vuosien aikana. Tämä voi olla syynä siihen, että lasten uimataito on heikentynyt.”

”Porissa kuudesluokkalaisten uimataito on tällä hetkellä 79 prosenttia.”

Onko uimataidon määritelmä kohdallaan: yhtäjaksoisesti 200 metriä, joista 50 metriä selällään?

”Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaan määritelmä menee tarkkaan ottaen niin, että pudottuaan syvään veteen sillä tavoin että pää käy pinnan alla, henkilö pystyy pinnalle päästyään uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä, joista 50 metriä selällään.”

Onko niin, että lapsena uimataidon oppii vanhempien tai kavereiden kanssa luonnikkaammin kuin aikuisena? Jos taitoa ei tiettyyn ikään mennessä opi, se jää helposti kokonaan oppimatta?

”Kyllä se varmaankin pitää paikkansa. Lapsena on helpompaa omaksua uusia taitoja, ja suuri osa oppiikin uimaan 5–10 metriä noin 6–7 vuoden ikäisenä. Sisaruksilta saatu esimerkki usein kannustaa harjoittelemaan uusia taitoja. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei uimaan oppimisen tie ole sisaruksillakaan samanlainen. Toinen voi olla alusta alkaen kova vesipeto kun taas toiselle vesi on hyvinkin jännittävä asia. Veteen totuttautuminen on ensimmäinen askel kohti uimataitoa. Sen voi aloittaa kotona esimerkiksi suihkussa kastautumisella.”

”Uimataidon voi toki oppia milloin vain. Uinti on hyvää perheliikuntaa ja sitä voi harrastaa ympäri vuoden joko uimahallissa tai luonnonvesissä. Perheen oma esimerkki ja kannustus luo hyvän pohjan uintitaitojen kehittymiselle. Sama pätee muihinkin liikuntataitoihin ja ylipäätään liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen.”

”Uimisen ei tarvitse eikä kuulukaan olla tiukkaa vastenmielistä harjoittelua vaan viihtyisää ja omaehtoista liikkumista vedessä. Kehitys ei tule tasaisesti, sillä uuden taidon oppiminen tapahtuu sykähdyksittäin. Jokainen uintikerta on kuitenkin hyödyksi ja osa tätä pidempää prosessia.”

”Ei ole olemassa tiettyä ikää, jonka jälkeen uimaan ei enää oppisi. Uimaan voi oppia vielä aikuisenakin. Aikuisena uuden taidon oppiminen kuitenkin vaatii usein enemmän aikaa ja harjoitusta.”

Onko miesten ja naisten välillä eroja uimataidossa, entä kurssille hakeutumisessa?

”Vaikea sanoa uimataidon osalta. Kun uimahallissa on järjestetty uintitekniikkakursseja, niille on osallistunut yleensä enemmän naisia kuin miehiä.”

”Kesän uimakouluissa on mahdollisuus suorittaa uintimerkkejä, ja jatko- ja suoritusuimakouluihin osallistuu enemmän tyttöjä kuin poika. Monet pojat kiinnostuvat tuossa vaiheessa uimahypyistä.”

Miten paljon aikuisten uintitaitotekniikkakursseilla on ollut osanottajia?

”Tekniikkakursseillemme mahtuu kerrallaan kymmenen henkilöä, ja ne ovat olleet pääsääntöisesti täynnä. Joitain yksittäisiä paikkoja on voinut jäädä täyttämättä.”

”Suunnitelmissa on laajentaa kurssitarjontaa aikuisten uinnin syksyiselle alkeiskurssille.”

Oppivatko kaikki kurssilaiset uimaan?

”Uintitekniikkakurssillamme kaikki osallistujat osaavat jo lähtökohtaisesti uida ainakin tietyn matkan. Kurssien tarkoituksena on vahvistaa osallistujien tekniikkaa ja antaa eväitä omatoimista harjoittelua varten.”

Millaista palautetta osanottajilta on tullut?

”Uintitekniikkakurssin osallistujilta on tullut hyvää palautetta. Osallistujat ovat olleet osallistumiseensa tyytyväisiä. Osa on kaipaillut myös lisää opetusta.”

Miten aikuisten uimataito-opetus etenee? Millä aloitetaan ja mitä sitten tapahtuu?

”Aikuisten uimataidon opetus etenee samalla tavalla kuin lasten. Aluksi harjoitellaan veteen totuttautumista, kokeillaan veden vastusta ja painautumista pinnan alle sekä kellumista ja liukua. Lopuksi harjoitellaan uinnin alkeistyylejä. Tämän jälkeen, kun uintitaito on kehittynyt ja vahvistunut riittävästi, voidaan siirtyä harjoittelemaan erilaisia uinnin perustekniikoita.”

”Aikuisten tekniikkakurssille osallistuvan pitää jo osata uida, mutta aikuisten alkeisuimakoulussa ei ole taitovaatimuksia. Eli jos ei vielä osaa yhtään mutta haluaa oppia, alkeisuimakoulu on oikea paikka aloittaa. Porissa järjestetään tänä kesänä aikuisten alkeisuimakouluja kesäkuussa sekä keskustan että Meri-Porin uimahalleissa.”

Mikä opetuksessa on haastavinta?

”Haastavinta ovat eritasoiset osallistujat. Etukäteen suunnitellut harjoitteet eivät välttämättä sovi kaikille, ja usein joudutaan soveltamaan erilaisia harjoitteita eri uimarien kanssa. Tämän takia olisi hyvä, että kurssilla olisi aina kaksi ohjaajaa, jotta eritasoiset uimarit voidaan ottaa paremmin huomioon.”

Miten aikuisia voi rohkaista hakeutumaan kurssille?

”Uintitekniikkakurssia on pyritty mainostamaan niin, että kurssilla opetellaan uinnin perustekniikoita ihan tavallisille kuntoilijoille. Kurssia on koetettu myös järjestää ajankohtina, jolloin uimahallissa on tavallista rauhallisempaa. Tällöin osallistumiskynnys on toivottavasti matalampi. Kurssin hinta on maltillinen.”

Pitäisikö jotain tehdä, jotta alussa mainittu 55 prosenttia saataisiin nousemaan?

”Parhaat edellytykset uimaan oppimiselle on lapsena. Porissa järjestetään ympäri vuoden viikon mittaisia lasten uimakouluja 4-vuotiaasta ylöspäin. Kesällä uimakouluja pystytään järjestämään useammissa ryhmissä eri taitotasoilla. Tämän jälkeen olisi tärkeää käydä uimassa perheen kesken, jotta lapsi saisi harjoitella ja varmentua lisää näissä taidoissa.”