Kelan palvelupiste on muuttamassa remontin jälkeen takaisin uudistettuihin tiloihin näillä näkymin syksyllä 2024.

Kelan nykyinen Porin palvelupiste Yrjönkatu 23:lla on suljettu remontin ajaksi tiistaista 16. toukokuuta alkaen.

Kelan palvelupiste Porissa muuttaa toukokuussa väistötiloihin osoitteeseen Antinkatu 25.

Palvelupiste toimii väistötiloissa syksyyn 2024 asti, kun vakituisia tiloja remontoidaan. Remontin jälkeen tiloihin muuttaa myös Kelan kumppaneita.

Nykyinen palvelupiste Yrjönkatu 23:ssa on suljettu tiistaista 16. toukokuuta alkaen muuton vuoksi.

Väliaikainen muutto johtuu Yrjönkadun toimitalon peruskorjauksesta. Remontin jälkeen takaisin uudistettuihin tiloihin palataan näillä näkymin syksyllä 2024.

Porin Kela-talon peruskorjauksen jälkeen tiloihin muuttaa Kelan lisäksi Satakunnan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö sekä Porin kaupungin kotoutumisen ja työllisyyden palvelut.

”Asiakkaille muutos on huomattava, sillä jatkossa he saavat tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta ja samalla kertaa. Tarkoituksenamme on tiivistää yhteistyötä kumppaneiden kanssa jo väistötiloissa toimiessamme”, Porin palveluryhmän päällikkö Sari Tanskanen kertoo tiedotteessa.