Tämänhetkisellä sähkönhinnalla investointi aurinkoenergiaan maksaa itsensä takaisin noin kolmessa vuodessa.

Vinnarin päiväkodin aurinkopaneelit on suunnattu Kokemäenjoelle päin. Nyt kaupunki on kasvattamassa aurinkoenergian tuotantoa.

Harjavallan kaupunki on lisäämässä huomattavasti aurinkoenergiatuotantoaan. Aurinkosähköjärjestelmät tullaan asentamaan vielä tämän vuoden aikana Myllykatu Kymppiin, Pirkkalan koululle sekä liikunta- ja uimahallille. Lisäksi Vinnarin päiväkodissa aurinkoenergian tuotantoa kasvatetaan.

Asennustyöt on tarkoitus aloittaa monitoimihallista, ja tavoitteena on, että aurinkoenergiajärjestelmä on käytössä, kun uimahalli aukeaa vuosihuollon jälkeen. Paljon sähköä kuluttavan liikunta- ja uimahallin katolle asennettavan järjestelmän kapasiteetti on 100 kilowattia.

” Koulua ei lakkauteta, ja siksi sinne investoidaan.

Myllykatu Kympin katolle on puolestaan tulossa 40 kilowatin aurinkoenergiajärjestelmä. Se asennetaan sen jälkeen, kun kiinteistön katto on peruskorjattu.

Pirkkalan koulun katolle asennetaan 20 kilowatin järjestelmä. Koululla on käytössä öljylämmitys, josta kaupunki aikoo luopua.

”Sivistyspuolelta on tullut tieto, että Pirkkalan koulua ei lakkauteta, ja siksi sinne investoidaan”, sanoo tekninen johtaja Petri Katajisto.

”Koululle suunnitellaan nyt maalämpöä, ja järjestelmän asennus on ensi vuonna. Aurinkoenergialla tuotetaan sähköä siihen.”

Aurinkoenergiaa tuotetaan ennestään kahdessa kaupungin kiinteistössä, eli Torttilan varikolla, jossa on 21,5 kilowatin sekä Vinnarin päiväkodissa, jossa on 5,5 kilowatin järjestelmä.

Päiväkodissa aurinkoenergian tuotantoa kasvatetaan nyt 20 kilowatin järjestelmällä.

”Se asennetaan Vinnariin, eikä esimerkiksi Joenrannan päiväkotiin siksi, että Vinnarissa on vuoropäiväkoti. Toimintaa on ympäri vuorokauden, myös kesällä”, Katajisto sanoo.

”Maalämpöpumput jauhavat Vinnarin päiväkodissa tasaisesti koko vuoden. Joenrannan päiväkoti on kaukolämpöverkossa.”

Tiistaina kokoontunut tekninen lautakunta hyväksyi Solar Age Oy:n jättämän tarjouksen järjestelmien rakentamisesta. Sen tarjous oli 140 882 euroa.

Tämän hetkiseen sähkönhintaan perustuvilla varovaisilla laskelmilla aurinkoenergiajärjestelmät tuovat vuodessa merkittävän säästön.

”Kaupungilla on tällä hetkellä huono sähkösopimus ja uusi on nyt kilpailutuksessa. Toivottavasti saamme paremman sopimuksen, mutta tämänhetkisen sähkönhinnan mukaan säästö on 50 000 euron luokkaa vuodessa”, Petri Katajisto kertoo.

Toki aurinkoenergialla on myös imagollinen merkitys.

”Se tukee ja on edellytys, jos haluamme pysyä Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -tavoitteissa. Kaukolämpö on jo hiilineutraalia, eli sillä ei päästä tavoitteeseen, vaan energiankulutusta on leikattava.”

Fakta Harjavalta lisää aurinkoenergiaa Kaupunki hankkii aurinkoenergiajärjestelmän Myllykatu Kymppiin (40 kW), Pirkkalan kouluun (20kW), liikunta- ja uimahalliin (100kW) ja Vinnarin päiväkotiin (20kW).

Tekninen lautakunta hyväksyi Solar Age Oy:n jättämän 140 882 euron tarjouksen järjestelmien rakentamisesta tiistaina.

Rakennustyöt alkavat kesällä ja valmistuvat syksyllä.

Harjavallan kaupungilla on edelleen kohteita, joihin aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen saattaisi olla järkevää. Öljylämmitteisiä kohteita ovat Pohjoisrannan päiväkoti sekä Ollilankadun varrella sijaitseva työkeskus.

Molemmissa siirrytään todennäköisesti maalämpöön, jolloin myös aurinkoenergiajärjestelmien hankkiminen olisi perusteltua. Lisäksi potentiaalinen kohde on koulukeskus, jonka hankesuunnitelmaa tehdään parhaillaan. Vaihtoehtoina ovat uuden koulun rakentaminen ja Keskustan koulun peruskorjaaminen.

”Myös museo kuluttaa valtavasti sähköä, mutta se ei ole kaupungin omistama kiinteistö. Siellä olisi potentiaalia aurinkoenergiajärjestelmälle, mutta siitä pitää neuvotella erikseen Emil Cedercreutzin säätiön kanssa.”

Museossa siirrytään kuitenkin kaukolämpöön jo tänä vuonna. Kaukolämpöputki rakennetaan vielä ennen kesää, ja öljylämmityksestä luovutaan syksyllä.