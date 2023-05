Pori

Porilaisissa kouluissa on kasvanut viime vuosina eräänlainen robottiosaamisen dynastia. Se on keskittynyt Ruosniemen koululle, jossa opettaja Tapani Asmala on vetänyt Lego-roboteista kiinnostuneiden ryhmiä jo useamman vuoden. Ryhmät ovat ottaneet osaa First Lego League Suomi -kilpailuihin.