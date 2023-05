Pori

Jo sunnuntai-iltana kateissa ollutta iäkästä naista etsitään Porissa edelleen.

Poliisi pyytää nyt kansalaisia Lyttylän ja Toukarin alueella tarkastamaan ulkovarastonsa ja lukitsemattomat tilat. Havainnoista tulee ilmoittaa 112:een.

Tuntomerkeiksi on kerrottu, että nainen on pukeutunut keltaiseen untuvatakkiin, tummiin housuihin ja muistiin kenkiin. Hänellä on harmaat hiukset ja hän kävelee kumarassa.