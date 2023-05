Jälkien siivoaminen vaatii kaivutöitä.

Pori

Hyvelän Majalla Porin Hyvelässä paljastui hiljattain ikävä yllätys. Majan pihapiiriä oli sotkettu monesta kohtaa öljyllä.

Yrittäjänä Hyvelän Majalla toimiva Nina Salonen kertoo, että pitkin poikin tonttia levitelty öljy huomattiin pihapiirin kevätsiivouksen yhteydessä. Salonen epäilee, että kyseessä on ilkivalta.

”Vaikuttaa siltä, että täällä on auton öljyt vaihdettu, ja öljyä on sitten valunut maahan. Ojasta löytyi litran öljykannu, jonka sisältö on varmaankin levitelty ympäriinsä. Ehkä joku on hävittänyt jäteöljyä.”

Hyvelän Majan tontin omistaa Porin kaupunki ja rakennuksen Hyvelän kiinteistöyhdistys, jolta Salonen tiloja vuokraa. Tontin siivouksen selvittely on muun muassa siksi vienyt melko lailla aikaa. Se tosin on selvinnyt, että tontilla joudutaan tekemään kaivutöitä, jotta öljy saadaan pois.

”Yrittäjän ajasta ja tilipussista tämä on pois, eikä puhuta ihan pikkusummista”, Salonen harmittelee.

Salonen on pyörittänyt Hyvelän Majaa vuoden 2021 alusta.