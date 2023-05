Pori

Kirjurinluodossa sijaitsevan Jyrki Kankaan Bass String Wings -muistomerkin portaat ja ylätasanne suljetaan toistaiseksi, koska kaiteet eivät täytä rakentamismääräyksiä.

Porin taidemuseon intendentin Anni Saiston mukaan kyse on turvallisuusseikasta. Kaiteessa on liian isoja aukkoja.

”Tämä kävi ilmi muistomerkin rakennusluvan edellyttämässä lopputarkastuksessa, joka tehtiin nyt”, Saisto kertoo.

Portaat avataan uudelleen, kun puutteet on saatu korjattua. Saistolla ei ole tarkkaa tietoa, kauanko siihen menee.

”Sinänsä ei vaadita varmaan kovin isoa korjausta, mutta kyseessä on taideteos, ja sen suunnittelijoita on tietysti kuultava. Mikä on heidän ratkaisunsa asiaan.”

Muistomerkin ja portin ovat suunnitelleet taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä, Se paljastettiin kesällä 2022.

Tuolloin muistomerkin portaille pääsy jouduttiin pian kieltämään joksikin aikaa ilkivallan takia. Saiston mukaan ilkivaltaa ei ole nyt ilmennyt.

Talvikauden jälkeen portaat tasanteelle avattiin reilu viikko sitten.

”Muistomerkki näyttää kiinnostavan yleisöä kovasti. Se on ilahduttavaa nähdä”, Saisto sanoo.