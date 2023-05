Reaktiot puiston vieressä sijaitsevalla Kraftmanintiellä poikkeavat kuin yö ja päivä. Joku pystytti kotipihansa rajalle jo näköesteeksi pressun.

Tilaajille

Pori

Musanpuisto on pieni kaistale vihreää metsää valtatie kakkosen varrella Porissa. Metsäkaistaleella risteävät polut ovat tuttuja ulkoilijoille ja koiraihmisille. Jossain näkyy merkkejä myös siitä, että puiston kolkkia on käytetty viikonloppuviihteen aloittelupaikkana. Sinänsä koko metsäalue on miellyttävä vihreä keidas keskellä rauhallista asujaimistoa, joka muodostuu pääosin omakotitaloista.