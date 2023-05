Satakunta

Satakunnan kansanedustajista kolme on saanut himoitun paikan hallitusneuvotteluista. Säätytalolla käytävissä neuvotteluissa on 11 pöytää eli työryhmää, joissa on 18 jaostoa.

Neuvotteluihin osallistuvat kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristilliset.

Mukana joukossa on kansanedustajia ja muita puoluevirkailijoita. Koko listan näet täältä.

Satakuntalaisista painavimmat vastuut on annettu kokoomuksen raumalaiselle kansanedustajalle Matias Marttiselle, joka on neuvottelemassa kahdessa pöydässä, jotka ovat verotus sekä kestävä julkinen talous.

Perussuomalaisten Petri Huru on luonto- ja ympäristö -pöydässä. Laura Huhtasaari pääsi osaava Suomi -pöytään.

Neuvoluihin osallistuvien puolueiden satakuntalaisedustajista mukana eivät ole Jari Koskela (ps.) ja Mari Kaunistola (kok.).

Entisistä kansanedustajista raumalainen Sauli Ahvenjärvi toimii kristillisten neuvottelijana kauppa- ja kehityspolitiikka -pöydässä.