Ensimmäiset haarapääskyt havaittiin jo pari viikkoa sitten Porin Yyterissä. Huhtikuun loppu lennätti Satakuntaan myös lukuisia harvinaisempia lintuja.

Huhtikuun lopun lämmin sääjakso sai muuttajiin uutta vipinää. Etenkin hyönteissyöjien määrät lisääntyivät selvästi. Ensimmäiset haarapääskyt havaittiin jo pari viikkoa sitten Porin Yyterissä. Myös ensimmäiset räystäs- ja törmäpääskyt nähtiin huhtikuun puolella.

18. huhtikuuta Porin Hilskansaaressa ja Viikinäisissä havaitut pajulinnut tulivat myös tavallista aikaisemmin. Muita lämpimän virtauksen lennättämiä olivat muiden muassa useammat käenpiiat, kirjosiepot, leppälinnut ja mustapääkertut.

Kahlaajien muutto on myös voimistunut selvästi viimeisen viikon parin myötä. Maakunnan peltoaukeilta on havaittu tuhansittain kapustarintoja, enimmillään jopa 3 500 yksilöä Porin Pinomäessä 24. huhtikuuta. Myös Porin Yyteristä vapunaattona laskettu 430 punakuiria on hyvä lukema tähän aikaan keväästä tästä arktisesta kahlaajasta.

Jo aiemmin kaivattujen isokuovien määrät nousivat vihdoin huhtikuun edetessä. Parhaimmillaan laskettiin 25. huhtikuuta runsas 400 kuovia Porin Leveäkarilta.

Merellä on vesilintujen muutto kiihtynyt odotetusti. Porin Tahkoluodossa ovat mustalintujen ja pilkkasiipien yhteismäärät nousseet jo tuhansiin. Porin Enäjärvi on viime päivinä kerännyt puolestaan satoja lepäileviä tukkasotkia. Sunnuntaina järvellä lepäili peräti 1 700 sotkan lautta.

Metsä- ja tundrahanhia viihtyy vielä sadoittain maakunnan pelloilla ja kosteikoilla. Valkoposkihanhien määrät ovat odotetusti kasvussa. Toistaiseksi eniten valkoposkia, vajaat 600 yksilöä, laskettiin Porin Yyteristä viime lauantaina.

Huhtikuun loppu lennätti jälleen myös lukuisia harvinaisempia lintuja Satakuntaan. Haarahaukoista on kolme havaintoa Porista ja Säkylästä. Arosuohaukkoja on maakunnassa tavatta lisää kymmenkunta, kattohaikaroita seitsemän.

Lumihanhi yllätti viime lauantaina löytymällä muiden hanhien seurasta Karvian Ämmälässä.

Toinen lauantain erikoisuus oli tulipäähippiäinen, joka havaittiin Porin Kallioholmassa. Laji on yleistymässä hyvää vauhtia Suomessa ja Satakunnassakin. Ensipesintä maassamme todettiin toissa vuonna juuri Porin Reposaaressa.

Toinen yleistyvä pikkulintu on sitruunavästäräkki, joka on myös jo pesinyt Porissa. Tältä keväältä on jo kolme havaintoa viime viikolta: Eurajoen Verkkokarista, Säkylän Huhdinkylästä ja Sastamalan Vatajasta.

Harjalinnusta tuli jo kevään toinen havainto vapunaattona Säkylän Köyliön Ilmiinjärvellä havaitusta yksilöstä. Kuningaskalastajien yhteismäärä on puolestaan noussut kuuteen yksilöön.