Pomarkku

Kylänkosken ja Laurin patojen hoitoon myönnettiin kunnanvaltuuston torstaisessa kokouksessa 9 000 euron määräraha. Sillä kustannetaan Pomarkunjoen kesäaikainen vedenkorkeuden säätely.

Näin turvataan joen maisema-arvot, vapaa-ajan asuntojen käyttö ja joen muun virkistyskäyttö välillä Kylänkoski-Riutansalmen pato.

Valtuusto on vuonna 2017 tehnyt päätöksen patojen hoidosta, mutta käytännön toteutusta on pähkäilty lähes vuosittain, mikä taas on herättänyt närää kuntalaisissa ja muissa joen käyttäjissä.

Pomarkun keskustan säännöstelypatoihin liittyvässä vesilain mukaisessa luvassa on määrätty vain säännöstelyn alaraja, mutta ely-keskuksen kannanotossa myös virkistyskäytön ja vesimaiseman huomioimista kiitetään.

Kunnanhallitus totesi osaltaan asiaa käsitellessään, että patojen hoidon järjestämiseen tulee varautua jatkossa vuosittain teknisen lautakunnan talousarvioesityksissä. Samoin teknisen lautakunnan tulisi arvioida määräajoin patojen hoidon tarpeellisuus ja laajuus.