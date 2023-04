Hää-aiheista näyttelyä ryhdyttiin suunnittelemaan Rauman museossa muutama vuosi sitten.

Marelan näyttelyn vanhin morsiuspuku on sinisestä silkkikankaasta valmistettu romanttinen, biedermeir-tyylin leninki 1820- tai 1840-luvulta. Esittelijänä näyttelyn ideoinut museovirkailija Satu-Miia Rajamäki.

Rauma

Kesän hääsesonkiin on tarjolla Rauman museon vaihtuvien näyttelyiden sarjassa historiallista näkökulmaa. Laivanvarustajan kotimuseo Marelassa on nähtävänä häämuistoja ja museon kokoelmien aarteita sekä länsisuomalaisia hääperinteitä 1800-luvulta 1990-luvulle.

Museon Pidetään häät -näyttelyssä on hempeiden morsiuspukujen lisäksi miehistä häämuotia. Yhtenä erikoisuutena on esillä Lapin Kuolimaan kylässä kiertänyt miehen lainahääpuku. Se on lainassa Lapin kotiseutumuseosta.

Museointendentti Hanna-Leena Salminen kertoo, ettei Kuolimaan kylän miesväen yhteisestä vihkipuvusta ole täsmällisiä aikatietoja tallessa. Se tiedetään kuitenkin, että puku on ollut kierrätyksessä 1870-luvulta ja useita pukua käyttäneitä sulhasia tiedetään nimeltäkin.

Lapin Kuolimaan kylän miesten lainahääpuku 1800-luvulta on mitoitukseltaan hyvin hoikka.

"Häitä on vietetty jo vuosisatoja. Yllättävän monet perinteet ovat kulkeneet mukana juhlassa vuosisatojen ajan. Toisaalta moni asia on myös muuttunut aina hääpuvun väristä ja suosituimmasta häiden ajankohdasta lähtien," Hanna-Leena Salminen kertoo.

Hää-aiheista näyttelyä ryhdyttiin suunnittelemaan Rauman museossa muutama vuosi sitten.

”Alun perin uuden näyttelyn oli tarkoitus avautua viime vuonna, mutta Naisten työt -näyttelyn esilläoloa päätettiin jatkaa koronan aiheuttamien pitkien sulkujen vuoksi”, Salminen toteaa.

Idea häihin liittyvän näyttelyn järjestämisestä tuli museovirkailija Satu-Miia Rajamäeltä. Hän on tutkinut opinnoissaan satakuntalaisia hääperinteitä.

”Inspiraationa toimi myös Rauman museon kokoelmien häihin liittyvät aarteet, kuten kauniit morsiuspuvut eri ajoilta sekä kihlautumiseen ja hääjuhliin liittyvä esineistö. On hienoa tuoda näitä aarteita taas yleisön nähtäville pitkästä aikaa”, Salminen sanoo.

Pidetään häät -näyttely 28.4. alkaen Rauman museon Marelassa, Kauppakatu 24.