”Luvassa viileää ja sadetta, mutta aurinkokin sentään pilkahtaa” – Satakunnan vappusäässä on toivomisen varaa

Lämpötila pysyttelee lähipäivinä kymmenen asteen alapuolella.

Satakunta

Vielä ehtii sääennuste elämään ennen vappuaaton koittamista, mutta yksi asia lienee varma – mitään unelmasäätä ei ole Satakuntaan vapuksi luvassa.

”Lähipäivät menevät epävakaisessa matalapainesäässä. Sadealue toisensa jälkeen saapuu, mutta välillä aurinko paistaa”, kertoo Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala.

Perjantaina on luvassa sadekuuroinen päivä, mutta aurinkoakin näkyy, sillä pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. On mahdollista, että ukkonenkin jossain vaiheessa jyrähtää. Lämpötila on 8–10 astetta, rannikolla vähän viileämpää.

Lauantain puolella lämpötila asettuu kahdeksan asteen vaiheille. Tuuli voimistuu, ja länsituuli on välillä puuskaista. Sadekuuroja on luvassa pilvisyyden lisääntyessä päivän mittaan. Yhtenäisempi sadealue tulee illalla lounaasta päin.

”Lauantain ja sunnuntain välinen yö on sateinen. Suurin osa tulee vetenä, mutta vähän voi olla räntääkin joukossa”, Latvala jatkaa.

Sunnuntai eli vappuaatto on vielä viileämpi lämpötilan asettuessa viiden asteen tienoille – pilvipeitteen rakoillessa hieman korkeammalle. Sateet ja pilvisyys sentään vähenevät iltapäivän ja illan mittaan, ja aurinkokin voi näyttäytyä.

Vappupäivänä eli maanantaina sateet näyttävät jäävän vähemmälle. Sunnuntain sadealue on tuolloin väistynyt, mutta lännestä on lisää tulossa.

”Päivällä voi olla aurinkoista – pari sadekuuroa on liikkeellä. Vappupäivälle voi ennusteeseen tulla vielä muutoksia, sillä lännestä saapuvan uuden sadealueen ajoituksesta ei ole tarkkaa tietoa.”

Lämpötila on vappupäivänäkin samaa luokkaa kuin edeltävinä päivinä, noin kuudesta kymmeneen astetta.