Poliisi ennakoi hakemusten määrän lisääntyvän vielä loppukeväällä.

Tilapäisen suojelun ja kansainvälisen suojelun hakemuksia on tänä vuonna jätetty Lounais-Suomen poliisilaitoksella noin 50–70 viikossa. Näistä tilapäisen suojelun hakemuksia on ollut noin 740 kappaletta ja kansainvälisen suojelun hakemuksia noin 115 kappaletta. Suurin osa hakijoista on Ukrainan kansalaisia.

Huhtikuun aikana kansainvälisen suojelun hakijoiden lukumäärä on selvästi kasvanut, ja poliisi ennakoi hakemusten määrän lisääntyvän vielä kesää kohti mentäessä, kun esimerkiksi Ukrainasta saapuvat kausityöläiset hakevat kausityöluvan sijaan tilapäistä suojelua, jossa työskentelyoikeus alkaa heti hakemuksen jättämisestä ja joka on pidempään voimassa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksella hakemuksia otetaan vastaan keskitetysti Raision ja Porin poliisiasemilla.