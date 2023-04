Paikallislehti saa uuden päätoimittajan 1. toukokuuta.

Ulvila

Paikallislehti Ulvilan Seudun päätoimittaja vaihtuu 1. toukokuuta, kun tehtävässä aloittaa Annina Ruokoski. Tällä hetkellä Noormarkussa, Pomarkussa, Laviassa ja Ahlaisissa ilmestyvän paikallislehti Uutisluotsin päätoimittajana työskentelevä Ruokoski jatkaa myös nykyisessä tehtävässään.

Ruokoskella on pitkä kokemus paikallislehdistä. Hän on ollut toimittajana ja tuottajana muun muassa Kankaanpään Seudussa, Uutismarkussa ja Uutisoiva-lehdessä. Uutisluotsia hän on tehnyt vuodesta 2018 lähtien.

Ulvilan Seutua ja Uutisluotsia kustantaa Lalli Oy, joka osti Ulvilan Seudun kustannusoikeudet vuonna 2014. Lehden päätoimittajana on toiminut siitä asti niin ikään Lallin omistaman Satakunnan Viikon päätoimittaja Kim Huovinlahti. Hän jatkaa Satakunnan Viikon päätoimittajana ja yhtiön toimitusjohtajana.