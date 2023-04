Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä haluaa nähdä energiakriisin hyvän puolen. Kansalaisten tietoisuus on kasvanut. Osa opeista on yksinkertaisia. Esimerkiksi sähkölaitteiden lataaminen kannattaa, silloin kun sähkö on halpaa.