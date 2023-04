Riku Suominen avaa rantaan kesäkahvilan ja alkaa pyörittää viikonlopputansseja Fåfängan paviljongilla.

Rauma

Otanlahdessa sijaitseva Fåfängan paviljonki vaihtaa omistajaa tulevana kesänä, kun raumalainen Riku Suominen ottaa ohjat yli satavuotiaasta rantarakennuksesta.

”Tämä on todella upea rakennus, jonka toimintoja haluan kuitenkin kehittää entisestään, jotta saadaan koko potentiaali käyttöön”, Suominen kertoo.

Kesäkuun alusta alkaen Suominen alkaa järjestää Fåfängassa perinteisiä lavatansseja, joita paikalliset tanssijat ovat toivoneet vuosien ajan.

Tanssinpyörteisiin pääsee paviljongin Merskan Mutteriksi nimetyssä piharakennuksessa, joka onkin historiansa aikana nähnyt monenmoisia kemuja RMJ:stä hääjuhliin.

Fåfängassa tanssittavat kesän aikana muun muassa Eija Kantola, Teijo Lindström ja T.T. Purontaka. Uuden yrittäjän aika alkaa kesäkuun 3. päivänä, jolloin hän järjestää avajaiset. Avajaisissa esiintyy Sari Koivikko.

”Poroholmassa käy paljon matkailijoita, joille on kiva järjestää tapahtumia. Rauma on muutenkin niin virkeä kesäkaupunki, että varmasti tännekin löytyy asiakkaita, kun on oikeanlaista toimintaa.”

Fåfängan paviljonki rakennettiin vuonna 1917 raumalaisen liikemiehen Wladimir Sofronoffin kesähuvilaksi.

Riku Suominen arvostaa Rauman kesässä pitkälti samoja asioita kuin monet muutkin. Merta, saaristoa ja Vanhaa Raumaa.

Kesäsesonki lähtee kunnolla liikkeelle juhannuksena, jolloin RMJ tuo kaupunkiin tuhansia festarivieraita. Riku Suominen kertoo, että paviljongin kesäterassi on juhannuksena avoinna.

Suominen vuokraa Fåfängan tiloja myös erilaisia yksityisjuhlia varten.

Tanssien ja juhlatilavuokrauksen lisäksi Suomista työllistää kesällä paviljongin terassille avautuva kahvila. Riku Suominen kertoo miettineensä jo pitkään, että terassi täytyisi saada toimintaa kesällä.

Paviljongin uuden isännän apukäsinä toimivat hänen vanhempansa Seppo ja Tiina sekä sisarukset. Äiti on ottanut päävastuun juhlatilavuokrauksesta.

”Juhlatilojen vuokrauksessa ja juhlien järjestämisessä on aika paljon pieniä yksityiskohtia, jotka täytyy olla hallinnassa”, Riku Suominen toteaa.

Muu henkilökunta tulevaa kesää varten on pääosin jo valittu.

Riku Suomisella on juhlatilayrityksen lisäksi myös kiinteistönhuoltoyritys.

Fåfängan edellinen omistaja, raumalainen Esa Narmala laittoi paviljongin niin komeaan kuntoon, ettei se Suomisen mukaan kaipaa isoa remonttia.

”Sisätiloille ei käytännössä tarvitse tehdä mitään. Laitamme pihaa talven jäljiltä kuntoon ja teemme ehkä jotain pientä ulkomaalausta.”

Merskan Mutterissa on tanssittu vuosikymmenten aikana monenlaisten kokoonpanojen tahdissa.

Mutteriin mahtuu tanssijoita luvanvaraisesti 461 ja paviljongin juhlasiipeen noin 70.

Paviljongista löytyy myös 15 hengen vuokrattava sauna poreammeineen.

Riku Suominen ei nuoresta iästään huolimatta ole yritysmaailman aloittelija, vaan hänellä on kiinteistönhuoltoyritys, joka tekee Raumalla ja lähikunnissa kaikkea sisätilaremonteista siivouksiin ja vaihtolavavuokrauksiin.

Riku Suominen täyttää viikkoa ennen Fåfängan paviljongin avautumista 30 vuotta.

Myös juhlabisnes on hänelle tuttua, sillä hänen yrityksensä Juhlatilat Piccolo Oy on viime syksystä lähtien isännöinyt myös toista raumalaisille tanssiharrastajille hyvin tuttua paikkaa Ooperia.

”Siellä ollaan saatu toiminta mukavasti alulle, joten on hyvä jatkaa täällä rannassa. Tansseja järjestämme kesäkuukaudet, ja syksyllä tanssit siirtyvät takaisin Ooperiin.”

Suomisen mukaan Ooperi oli varsin heikossa hapessa, mutta oma kiinteistönhuoltoyritys on laittanut sitä pikku hiljaa parempaan kuntoon.

Yritys omistaa myös Kullanperän koulun, jota vuokrataan juhlia varten.