Tällainen on Harjavallan uusi kaupungintalo, joka kätkee sisälleen harvinaisen yksityiskohdan

Uusi kaupungintalo on täyttynyt työntekijöistä viimeiset pari viikkoa. Avajaisia vietetään elokuussa.

Harjavalta

Harjavallan uusi kaupungintalo kätkee sisäänsä erikoisuuden, jollainen ei varmasti ole yleinen aivan jokaisessa kaupunginvirastossa.

Vaikka entistä Osuuspankin kiinteistöä on remontoitu paljon, on rakennukseen jätetty myös vanhaa. Yksi tällainen yksityiskohta on kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoushuoneesta löytyvä sauna.