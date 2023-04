Hyvin matala-aktiiviset voimalajätteet kalliosiilon sijasta maan pinnalle.

Eurajoki

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) jo vuosia Olkiluotoon suunnittelema hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen uusi loppusijoitusjärjestelmä ja -laitos on etenemässä. Voimayhtiö on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksen uuden maaperäloppusijoituslaitoksen perustamisesta.

Lupahakemus on kuulutettu julkisesti nähtäville mahdollisten muistutusten jättämistä varten. Lupa-aineisto on nähtävillä 1. kesäkuuta saakka.

Hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusalue on suunniteltu sijoitettavaksi Olkiluodon voimalaitosalueen luoteisnurkkaan, entisen majoituskylän alueelle. Maanpäälliseen loppusijoituspaikkaan läjitetään erittäin vähän säteileviä voimalaitoksen käytössä ja huollossa syntyviä jätteitä.

Nykyisessä jätehuoltojärjestelmässä matala-aktiiviset jätteet pakattuna loppusijoitetaan Olkiluodon kallioperään voimalaitosjätteen loppusijoitusluolaan. Maaperäloppusijoituksella voidaan vähentää kallioluolan laajennustarvetta merkittävästi.

Voimalaitosalueen luoteiskulmaan on kaavailtu loppusijoitusaluetta, joka on kooltaan noin 80 metriä kertaa 110 metriä eli vajaan hehtaarin laajuinen. Maaperäloppusijoitusalueen varsinainen jätealue on tästä noin puolet ja se on mitoitettu noin 10 000 kuutiometrille vesitiiviisti pakattuja jätteitä.

Loppusijoitusalue varustetaan tiiviillä pohjarakenteella, joka ei läpäise vettä. Jäteläjitys katetaan myös tiiviillä maa-aineksella. Koko alue varustetaan kontrolloidulla pintavesien keräyksellä ja ojituksella. Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan loppusijoituksesta ei aiheudu radioaktiivisten aineiden päästöjä maaperään eikä ilmaan.

Alueelle tehdään jätetäyttöjä vaiheittain. Jätteet loppusijoitetaan vesitiiviissä konteissa tai vesitiiviissä pakkauksissa. Jätteet ovat voimalaitoksen huolloista kertyviä jätteitä, muun muassa kertakäyttöisiä suojavarusteita, siivousrättejä ja -papereita ja pakkausmateriaaleja. Alueelle loppusijoitetaan myös romumateriaalia.

Maaperäloppusijoitukseen voidaan Olkiluodon voimalajätteiden lisäksi mahdollisesti loppusijoittaa vähäisiä määriä muualla Suomessa syntyviä hyvin matala-aktiivisia jätteitä. Näitä ovat teollisuuden, sairaaloiden ja yliopistojen tutkimustoiminnassa syntyvät radioaktiiviset jätteet.