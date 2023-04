Eurajoki

Osuuskauppa Keula on vahvistanut investointipäätöksensä uuden S-Marketin rakentamisesta Eurajoelle. Toimitusjohtaja Mika Marttila kertoo osuuskaupan hallituksen hyväksyneen investoinnin.

Uusi, nykyistä laajempi S-market sijoittuu Lotilan liikealueelle valtatie 8:n ja vanhan kasitien väliin. Marketin yhteyteen tulee myös polttoainejakelu.

Mika Marttilan mukaan marketinvestointi on yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Rakennuksella on jo rakennuslupa sekä urakoitsijat on valittuna.

”Rakentaminen lähtee liikkeelle lähiaikoina”, Marttila sanoo.

Osuuskauppa Keula on jo asettanut nykyisen Eurajoen S-marketin kiinteistön myyntiin. Mika Marttilan mukaan Keulalla ei ole suunnitelmia liiketoiminnan jatkamiseen sen tiloissa.

