Mikäli aikataulut pitävät kutinsa, Suvi Hussi on Harjavallan kauppiaana vielä heinäkuun, ja sen jälkeen vetovastuu siirtyy hänen seuraajalleen.

Keväällä 2021 k-kauppiaaksi Harjavaltaan tullut Suvi Hussi aloittaa heinäkuussa K-supermarket Runosmäen kauppiaana Turussa.

Kauppiaan mukaan Harjavalta jää taakse haikeissa tunnelmissa, sillä kahden ja puolen vuoden aikana Myllyssä tehtiin monia onnistuneita muutoksia.

”Yhdessä henkilökunnan kanssa Myllyä on saatu todella paljon uudistettua, ja siitä on tullut asiakkailta hyvää palautetta. Vähän on haikeaa täältä lähteä, kun henkilökunta ja asiakkaat ovat niin kivoja”, Suvi Hussi kiittelee.

Hussin ideoimiin uudistuksiin kuuluu muun muassa sosiaalisen median aktiivinen käyttö.

”Somen seuraajamäärät on saatu aktiivisella tekemisellä tuplattua, ja asiakkaiden kanssa on ollut siellä hyvää vuorovaikutusta. Minusta on tänä päivänä itsestäänselvää, että kaupat ovat olemassa myös sosiaalisessa mediassa.”

Keskon aluejohtaja Jari Alanen kertoo, että kauppiasneuvottelut Myllyn uudesta vetäjästä ovat käynnissä. Julkisuuteen tietoa tullee toukokuun aikana. Mikäli aikataulut pitävät kutinsa, Suvi Hussi on Harjavallan kauppiaana vielä heinäkuun, ja sen jälkeen vetovastuu siirtyy hänen seuraajalleen.

Turku on Suvi Hussin kotipaikkakunta, ja hänen isänsä Veli-Pekka Hussi jäi viime syksynä eläkkeelle K-supermarket Manhattan Cityn ja K-supermarket Centrumin kauppiaan tuolilta. Nuorempi Hussi suoritti Manhattan Cityssä kauppiasharjoittelunsa, mutta nyt kauppiaana hän toteuttaa omaa visiotaan.

”Tietysti isän kanssa sparraan paljon asioita, sillä hänellä on todella pitkä kokemus alalta”, Suvi Hussi sanoo.

Suvi Hussi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän valmistui Porin yliopistokeskuksesta Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2015. Aiemmin Hussi on työskennellyt viestintäalalla ja turkulaisessa leipomoalan yrityksessä myynti-, markkinointi- ja projektitehtävissä sekä ennen Harjavaltaan tuloaan it-konsulttina elintarviketeollisuuden asiakkaiden parissa.