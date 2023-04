Out of school

Koulujen päättäjäisviikonloppua juhlitaan Raumalla toisen kerran Out of School -tapahtumassa Kivikylän Areenalla lauantaina 3. kesäkuuta.

Maksuttomassa ja päihteettömässä tapahtumassa esiintyvät Suomen tämän hetken kuunnelluimpiin artisteihin kuuluva Emma-voittaja Sexmane eli Max Sene sekä supersuosittu Etta. Juontamassa on TikTokista tuttu @kevinensio.

Oheisohjelmana tapahtumassa on viime vuoden tapaan muun muassa vaahtobileet. Paikalla ovat myös liikkuvan nuorisotyön Tauno-auto sekä Ohjaamo.

”Out of School on palkinto kaikille raumalaisille nuorille lukuvuoden mittaisen uurastuksen jälkeen. Saimme esiintyjiksi Suomen eturivin artisteja, joita nuoret ovat itse toivoneet esiintymään Raumalle. Viime vuoden kesäkeikat saivat paljon kiitosta nuorilta. Olemme iloisia, että saamme hienot tapahtumat myös tänä kesänä”, nuoriso-ohjaaja Julia Nummi sanoo kaupungin tiedotteessa.

Koulun päätösjuhlaa vietetään Äijänsuolla klo 18–22. Kouluvuoden päätöstä juhlistava konsertti on suunnattu 7. luokkalaisista 17-vuotiaisiin.

Kesän toinen nuorille järjestettävä tapahtuma on viime vuonna lanseerattu Youth of Savila, jonka pääesiintyjänä nähdään Uuden Musiikin Kilpailusta tuttu Kuumaa Youth of Savila järjestetään Savilanpuistossa Pitsiviikolla keskiviikkona 26.7. Konsertissa on mukana myös paikallisia nuoria esiintyjiä.